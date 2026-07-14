Dani Olmo, el mago de España

España ya está en la final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente superó con autoridad a Francia (2-0) en las semifinales gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro, en un encuentro que volvió a tener un nombre propio por encima del resto: Dani Olmo.

El futbolista del FC Barcelona firmó otra exhibición de talento, inteligencia y personalidad para consolidarse como uno de los grandes candidatos al premio al mejor jugador del torneo. Si España peleará por el título mundial, buena parte de la culpa la tiene un mediapunta que está jugando a un nivel superlativo.

Un mago entre líneas

Su gran obra llegó en el segundo tanto español. Pedro Porro inició una pared con Olmo y atacó el espacio. El mediapunta, completamente encajonado y soportando la férrea marca de Dayot Upamecano, encontró un recurso reservado para los elegidos: soltó el balón de primeras apenas unas milésimas antes de ser derribado, dejando al lateral completamente solo ante Mike Maignan para definir el 2-0.

Una acción que resume a la perfección el Mundial que está firmando. Olmo se mueve entre rivales como un auténtico escapista, encontrando soluciones imposibles en espacios mínimos, casi al estilo del Mago Pop, desapareciendo de la presión rival para hacer aparecer el pase definitivo.

Olmo acabó el encuentro completando el 97% de sus pases (29 de 30), una estadística que refleja el control absoluto que ejerció sobre el encuentro.

Dani Olmo, en pugna con Olise en una acción del Francia-España / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Otra genialidad de tacón

La inspiración del internacional español no acaba con la asistencia. En la primera mitad, en otra de las acciones más brillantes del partido, un grave error de Maignan en la salida permitió la recuperación de Álex Baena. El balón llegó a la frontal, donde Lamine Yamal combinó con Olmo y el mediapunta le devolvió la pared con un espectacular taconazo que dejó al extremo culé en ventaja. Lamine puso el balón al corazón del área buscando a Fabián Ruiz, pero Upamecano apareció en el último instante para cortar un remate que parecía cantado. Fue otra muestra del extraordinario momento creativo de Olmo, capaz de acelerar cada posesión española con un simple toque.

Si España está a un solo paso de levantar la Copa del Mundo, es imposible no señalar al jugador del Barça como uno de los grandes responsables. Su capacidad para decidir partidos, inventar pases imposibles y aparecer cuando el equipo más lo necesita le sitúan, a falta de la final, como uno de los grandes favoritos para ser elegido MVP del Mundial 2026.