Dani Olmo: "Llevar el 10 me gusta, en la Eurocopa no me fue del todo mal"

La selección española volvió a abrir este martes las puertas a los medios de comunicación en el Salón José Villalonga, en una jornada marcada por los nuevos patronicinios y las comparecencias de los internacionales Dani Olmo, Yeremi Pino, Pedro Porro y Ferran Torres durante su primera semana de preparación para el Mundial. Mañana, tras ejercitarse en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el combinado nacional pondrá rumbo a A Coruña, donde disputará en Riazor su primer amistoso de preparación frente a Irak.

Dani Olmo y Yeremi Pino comparecieron ante los medios / Elglobalfarma

Uno de los nombres propios del día fue Dani Olmo. El atacante reasumirá la responsabilidad de portar el dorsal 10 durante el Mundial y dejó claro que el peso de un número tan emblemático no supone ninguna preocupación para él. "Llevar el 10 me gusta, en la Eurocopa no me fue del todo mal", señaló con una sonrisa, reivindicando su papel dentro de una selección en la que aspira a ser una de las referencias ofensivas más aún con algunos atacantes entre algodones para las primeras fechas.

La jornada también sirvió para presentar dos nuevos acuerdos comerciales de la Federación. Por un lado, Supradyn se convierte en el multivitamínico oficial de la selección española hasta 2031, mientras que Tinto de Verano La Casera acompañará a La Roja durante la cita mundialista con diferentes acciones promocionales dirigidas a los aficionados.

Durante el acto, el director general de la selección, Alberto Karanka, dio la bienvenida a los nuevos patrocinadores y destacó la importancia de seguir ampliando la familia de colaboradores. "La selección es mucho más que un once inicial. Supradyn viene a sumar a la familia y, como no puede ser de otra manera, el cansancio lo dejamos atrás", afirmó.

Por parte de Supradyn Bayer, Marielle López, directora de la compañía, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado. "Es un día muy especial para Bayer y Supradyn. Ser elegidos por la selección es mucho más que un acuerdo de colaboración. Los complementos alimenticios no solo marcan la diferencia en la energía, también en la trayectoria de cada producto", explicó.

Los propios futbolistas participaron en la presentación y estuvieron lúcidos para responder a las preguntas relacionandolas con los nuevos sponsors y las cosas de un Mundial, como las prórrogas. Dani Olmo bromeó sobre la ayuda que puede aportar el nuevo patrocinador. "La energía la saco del descanso y la activación, pero esperemos que Supradyn nos dé ese extra en tiempos de prórrogas o partidos largos", comentó. También intervino Yeremi Pino, que desveló algunos de sus hábitos antes de los encuentros. "El ritual que tengo es llamar a la familia, liberarme del estrés del partido y, a veces, necesito un poquito de suplementación también", aseguró el extremo canario.

En la segunda parte del acto tomó protagonismo La Casera. Mario García, director de la marca, anunció una edición especial de Tinto de Verano con motivo del Mundial. "Después de más de 75 años formando parte de las celebraciones de familias y generaciones, comenzamos una nueva etapa de la mano de la selección española", destacó.

Pedro Porro fue el encargado de poner voz al sentimiento más cercano al aficionado. "Lo llevamos dentro, el compartir La Casera con los nuestros. Un tinto de verano, unas tapitas... es perfecto para ver los partidos de La Roja rodeado de los tuyos", señaló el lateral. En la misma línea se expresó Ferran Torres, que imaginó cómo le gustaría que los seguidores celebrasen sus goles durante el torneo. "Con un buen plato de jamón y un Tinto de Verano La Casera. Me imagino a la gente celebrando así mis goles", comentó entre risas.

Ferran Torres y Pedro Porro confiesan la manera perfecta de ver los partidos de la selección / Agencias

Más allá de los compromisos comerciales, la mañana también dejó las reflexiones de Yeremi Pino sobre su excelente momento personal tras conquistar la Conference League con el Crystal Palace en su primera temporada en el fútbol inglés. El internacional español destacó la confianza que siempre ha recibido del seleccionador y dejó claro que está preparado para cualquier papel que le toque desempeñar. "He tenido la suerte de sentirme importante con Luis juegue o no juegue. Sea titular o suplente daré lo máximo de mí y eso me pone contento. Estoy aquí para aportar mi granito de arena", afirmó.

La selección española continúa afinando detalles para llegar en las mejores condiciones posibles a Norteamérica en un Mundial en el que ilusión, confianza y ambición vuelven a ser las señas de identidad del grupo dirigido por Luis de la Fuente a falta de 13 días para debutar ante Cabo Verde.