Así fue la rueda de prensa de Dani Olmo, Jesús Rodríguez y Oyarzabal

Los futbolistas de la selección española Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Jesús Rodríguez atendieron a los medios de comunicación y explicaron sus sensaciones dos días antes del partido entre España y Georgia, que se disputa el próximo sábado 11 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio Martínez Valero (Elche).

¡Hasta aquí el directo! ¡Nos seguimos en otra ocasión!

Termina la rueda de prensa de Jesús Rodríguez.

Sobre Fàbregas "Es un entrenador increíble, cercano, que ayuda a los jóvenes. Me pidió que jugara con descaro"

Ofertas en verano "No pensé en el Mundial, porque no había venido con la absoluta. El Como es un proyecto ambicioso y joven, en el que sabía que me iban a dar confianza"

Extra de motivación con el Mundial "Todos lo tenemos en mente, pero queda mucha temporada por delante con nuestro club"

Compartir entreno con Lamine "Me ha sorprendido, es el jugador que más me ha sorprendido. Es el mejor jugador del mundo y si sigue así conseguirá muchas cosas. Es un referente"

Partido del Como en Australia "No lo hablamos en la selección. Lo hablaremos con nuestros compañeros cuando lleguemos a Italia"

Trabajar con De la Fuente "Cuando vengo aquí lo dejo todo. Supongo que le gusto porque hago las cosas bien, por mis cualidades"

Partido en Miami "Siempre va a salir perjudicado el equipo local, pero si han dado el okey es porque lo ven bien. Si a mí me tocara jugar de local no me gustaría mucho, porque quiero estar con mi afición"