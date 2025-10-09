Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

SELECCIÓN

Así fue la rueda de prensa de Dani Olmo, Jesús Rodríguez y Oyarzabal

Los futbolistas de la Selección atendieron a los medios dos días antes del duelo entre España y Georgia

Mario Roldán

Mario Roldán

Los futbolistas de la selección española Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Jesús Rodríguez atendieron a los medios de comunicación y explicaron sus sensaciones dos días antes del partido entre España y Georgia, que se disputa el próximo sábado 11 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio Martínez Valero (Elche).

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas