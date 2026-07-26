Dani Olmo, contundente: "Ayala está faltando a la verdad"

Dani Olmo se refirió al injustificable puñetazo que le propinó el exfutbolista y actual miembro del staff técnico de la selección argentina, Roberto Ayala, tras la final del Mundial. El jugador del FC Barcelona y de la selección española está convencido de que las 'disculpas' de Ayala no responden a un arrepentimiento y asegura que "está faltando a la verdad".

Las primeras palabras de Ayala tras golpear a Dani Olmo / @esportsvcr

"Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era la respuesta a un comentario, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad", explicó Dani Olmo en una entrevista concedida al Diari de Terrassa. Y añade: "Porque yo no le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Los que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", sentenció el egarense.

Dar ejemplo es esencial

"Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones y eso comporta una gran responsabilidad", comentó Olmo en la entrevista. Unas actitudes que lamenta no se llevaran a cabo en algunos futbolistas y el ayudante técnico Ayala tras el partido que dio la segunda corona a España.

El jugador de la selección española Dani Olmo durante la celebración . / EFE

Olmo calificó el Mundial de "increíble. Estábamos convencidos de nuestras posibilidades. No era solo decir que podíamos ganar, era creer que estábamos capacitados para conseguirlo", señaló. Para el egarense, la clave en la conquista del Mundial fue "el grupo, que el colectivo estuviera siempre por encima de las individualidades".

A nivel personal, Olmo destacó que si físicamente se le ha visto muy bien durante el Mundial es "fruto del trabajo. No hay otra fórmula que la de trabajar fuerte. Dentro del trabajo no entra solo la parte física. El entrenamiento invisible es determinante: la alimentación, el descanso, la recuperación, la preparación mental, el análisis del juego, los hábitos saludables... En definitiva, entrenar es lo que haces en el campo; mejorar de verdad depende de lo que haces cuando nadie te ve".

Dani Olmo se encuentra de merecidas vacaciones a la espera de afrontar una nueva temporada con el FC Barcelona, donde la exigencia volverá a ser máxima. "El objetivo es el mismo de cada temporada, ganarlo todo con el Barça y la selección". Y sobre los nuevos fichajes, el mediapunta lo tiene claro: "Lo veo muy bien, la competencia sienpre mejora el colectivo".