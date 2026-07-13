Dani Olmo, el azote de Francia: llega lanzado a otra cita con 'les bleus'

Dani Olmo volvió a demostrar ante Bélgica que es uno de los futbolistas más determinantes de la selección española. El mediapunta firmó otra actuación de altísimo nivel, siendo decisivo en el origen del 1-0, tras un disparo suyo que acabó aprovechando Fabián Ruiz, y protagonizando además una acción defensiva providencial al cortar un contragolpe belga cuando el marcador reflejaba el 1-1. España terminó sellando el pase a semifinales con un 2-1 y ya espera a Francia.

Más allá de su influencia en las dos áreas, Olmo dejó unos registros que reflejan su enorme partido: completó el 98 por ciento de sus pases, elevó su precisión hasta el 97 por ciento en campo rival, tuvo un 66% de acierto en el regate, recuperó cinco balones y ganó el 80 por ciento de sus duelos, además de imponerse en el 100 por 100 de los balones aéreos.

Precedentes

El cruce ante Francia supone, además, un escenario especialmente inspirador para el jugador del Barça. Hace apenas dos años ya fue uno de los grandes protagonistas de la semifinal de la Eurocopa, cuando marcó el 2-1 definitivo que clasificó a España para la final. Aquella noche volvió a demostrar que aparece cuando más quema el balón.

Dani Olmo marcó un gol decisivo en la semifinal frente a Francia de la Eurocopa del 2024 / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Pero la historia viene de lejos. Olmo ya había castigado a los franceses en las semifinales del Europeo sub-21 de 2019, abriendo el camino hacia una final que España acabaría conquistando. Dos precedentes, dos goles y dos clasificaciones ante un rival al que parece tener tomada la medida.

Con el mejor Olmo de vuelta, Francia ya sabe quién vuelve a cruzarse en su camino. Y los recuerdos no invitan precisamente al optimismo para los de Didier Deschamps.

El de Terrassa se ha convertido en titular indiscutible en la selección en la posición de media punta. El '10' de la Roja se tuvo que ganar el puesto después de no arrancar de inicio frente a Cabo Verde, pero su partido frente Arabia Saudí puso de manifiesto que el equipo no puede prescindir de él.

Dani Olmo está en una condición física extraordinaria. Su preparación tanto a nivel colectivo como personal ha dado sus frutos para llegar con mucha potencia a este final de temporada. Y ello que su puesto le exige mucho tanto a nivel ofensivo como defensivo. El éxito de España pasa en gran parte por la inspiración de un Dani Olmo plenamente motivado y preparado.