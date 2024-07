Dani Carvajal: "Lamine tiene que coger el ejemplo de Messi"

La irrupción de Lamine Yamal como una de las grandes estrellas de la Eurocopa 2024 ha vuelto a situar al Barça en el centro futbolístico mundial. Además, la complicidad que ha demostrado tanto dentro como fuera del terreno de juego con uno de los objetivos de mercado de la dirección deportiva blaugrana, Nico Williams, no ha hecho más que reforzar el interés informativo por esta posible operación.

Todo ello, con la opción de Dani Olmo, otro futbolista que está en la agenda culer, en la recámara. Total, que el Barça ha vuelto a adueñarse del protagonismo en la selección española y en la Eurocopa, por mucho que desde Madrid se empeñen en abanderar la candidatura de Dani Carvajal para el Balón de Oro.

Y precisamente, Dani Carvajal ha pasado este jueves por los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' y del 'Chirihguito' para analizar la final que España dirimirá contra Inglaterra el domingo 14 (21.00 horas). Pero no solo para eso.

El lateral del Real Madrid también se ha rendido a Lamine Yamal y Nico Williams, los dos futbolistas que tienen asombrada a la Europa futbolística. Lo ha hecho en 'El Chiringuito: "Que no les pese la presión es lo que les hace únicos. Y en estos momentos no hay nadie mejor en sus posiciones, cada uno en su banda". Dani Carvajal también analizó su comportamiento: "Es gracioso convivir con ellos, porque son otra generación. Pero de vez en cuando hay que mantenerles firmes". Y contó una anécdota en los micrófonos de Cope que refleja la tranquilidad de Lamine: "Antes del partido contra Alemania se dormía en el autocar y luego mira qué partido hizo".

Carvajal se deshizo en elogios hacia Lamine: "Me llevo muy bien con Lamine. Está todo el día con Nico. Está marcando diferencias en la Eurocopa. Es impresionante. No es consciente de lo que está significando lo que está haciendo. Sale como si jugara con los amigos en el barrio y ese desparpajo nos está dando mucho. Está en el Barça, pero le deseo lo mejor. Hay que cuidarle, porque jugadores muy jóvenes luego no han dado para más. Hay que tener paciencia para que marque una época. Teniendo un ejemplo como Messi en su club, tiene que cogerlo".

Tal es la admiración que siente por Lamine que está dispuesto a sacrificars para liberar al futbolista del Barça: "Lamine marca la diferencia y no le exijo que me ayude, para que esté más fresco. Debes saber con que jugador juegas".

"A Rodri le digo que venga al Madrid"

En la entrevista en la Cope también se ha hablado en clave de mercado. En este caso, referente al Real Madrid, abriendo la puerta a la posibilidad de que Rodri, el eje sobre el que gira el juego de la selección española, pueda convertirse en nuevo futbolista del Real Madrid.

El lateral del conjunto blanco no ha evitado la pregunta. Bien al contrario, no ha tenido reparos en desvelar que está tentando al centrocampista del Manchester City, tal y como los futbolistas del Barça hacen guiños a Nico Williams: "Sin duda, ficharía a Rodri para el Real Madrid. Todos los días le digo que deje Manchester, que allí no hay sol, que se venga al Madrid, que le necesitamos, que además es de Madrid... pero me dice que tiene contrato y que en Inglaterra no hay cláusulas. Me da largas, pero sería el fichaje, sin duda. Siendo español y de Madrid, encajaría perfecto".