La curiosa respuesta de Luis de la Fuente sobre su voto a Julián Álvarez en el The Best

El seleccionador español ha bromeado para justificarse: "No bebo...estaba sereno" Recordó, además, que se trata de un Campeón del Mundo

En la rueda de prensa después de dar su primera convocatoria como seleccionador español, Luis de la Fuente, fue preguntado por su voto a Julián Álvarez en el premio The Best. El delantero argentino del Manchester City fue su primera opción seguido por Jude Bellingham y Luka Modric.

Y su justificación no tuvo desperdicio. "¿El tema del voto a Julián?. Porque me gusta. No bebo, estaba sereno y es campeón del mundo. Messi es el más grande pero tenía ganas de votar a Julián, sin más", bromeó.

Busquets, el capitán español hasta su retirada de la selección, votó a Messi como primera opción, Lewandowski como segunda y Benzema como tercera.