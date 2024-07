La curiosa felicitación de Mourinho a los campeones de la Eurocopa del Madrid

Todos sabemos que Mourinho es 'The Special One'. Desde sus años en Italia o Iglaterra y sobre todo, con sus capítulos de anécdotas con el Real Madrid, el técnico portugués ha demostrado en cuantiosas ocasiones que le gusta salirse del guion. Con el título de España, 'Mou' ha querido felicitar a la selección española su título conseguido en Berlín a su manera particular.

La publicación de Mourinho

El entrenador portugués ha publicado en su Instagram esta mañana un 'post' con imágenes suyas como entrenador del Madrid junto con Nacho y Morata. En la descripción, 'Mou' escribe: "Campeón 2024 de la Champions League, capitán: Nacho. Campeón 2024 de la Eurocopa, capitán: Morata. Muchas felicidades a ellos y al entrenador que los hizó debutar cuando eran unos niños en la academia", concluye, refiriéndose a sí mismo como el entrenador de los canteranos que han levantado los dos títulos más importantes de este año.

'Autoculpable' con Carvajal

En la misma publicación, Mourinho añade: "Curiosamente, el mismo entrenador que no entendió que Dani Carvajal era otro más", ya que en ese momento el técnico del Madrid no apostó por darle minutos a un Carvajal que pedía paso en el primer equipo. 'The Special One' se adjudica la 'culpa' de no haber dado la oportunidad al lateral español, mientras sí que le dio a Nacho o a Morata. Además, ha felicitado al entrenador de La Roja, Luis de la Fuente, por el título y el trabajo que ha conseguido de esta Eurocopa.

Reacción de los futbolístas

Los jugadores que debutaron con Mourinho han reaccionado a las felicitaciones de su exentrenador. Tanto Nacho como Morata han agradecido a 'Mou': en el mismo post, Nacho ha escrito "mi entrenador" y Morata, "gracias". Ninguno de los dos se olvida, ahora que están en la cima de la gloria, a ese entrenador que les dio la oportunidad de empezar a crecer como jugadores.