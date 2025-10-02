Las cuentas de La Rojita para seguir con vida en el Mundial sub-20

La selección española sub-20 se ha metido en un callejón de difícil salida tras el empate frente a México (2-2) en el segundo partido del grupo. Con un solo punto en dos jornadas y las dudas acumuladas por la derrota inicial ante Marruecos (2-0), el futuro en el Mundial de los de Paco Gallardo pasa, como camino: ganar a Brasil el próximo sábado. Todo lo que no sea sumar de tres condenará a La Rojita a un adiós prematuro.

El tropiezo de la canarinha ante Marruecos —que ya está clasificada como primera de grupo tras vencer también a España— mantiene abierta la pelea por la segunda plaza. Pero el escenario no es sencillo. España debe imponerse a Brasil y, además, esperar que México no logre derrotar a Marruecos. Los aztecas tienen dos puntos en la tabla, por encima del único que acumula La Rojita. Si Marruecos logra puntuar y España hace los deberes con un triunfo, la clasificación quedará sellada sin necesidad de calculadora.

La vía de los terceros

En caso contrario, quedará la vía de los terceros, una opción más complicada. Avanzan a octavos los cuatro mejores terceros de los seis grupos, lo que obliga a mirar de reojo lo que ocurra en el resto de la competición. Aquí la diferencia de goles puede convertirse en juez.

Ahora mismo, España carga con un balance de -2, por lo que no solo importa ganar a Brasil, sino hacerlo con cierta contundencia para mejorar esos números en caso de que haya que competir en esa clasificación paralela.

La derrota, sinónimo de eliminación

Si España pierde, estará eliminada matemáticamente. Y un empate equivale a una sentencia encubierta: con dos puntos y una diferencia de goles negativa, solo un milagro en forma de goleada marroquí frente a México mantendría viva la esperanza. La situación, en definitiva, obliga a una victoria sí o sí frente a una potencia como Brasil.

Lo que parecía un grupo manejable se ha torcido en apenas dos partidos. A la Rojita no le queda otra que vencer a Brasil y esperar que Marruecos cumpla ante México. Ya no hay margen de error.