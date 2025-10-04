¿Qué necesita España para no quedar eliminada del Mundial sub-20?

España se la juega en el Mundial sub-20. El partido de esta noche ante Brasil (22:00 horas) marcará el futuro más inmediato de 'La Rojita' en el torneo continental, pues los resultados de la tercera jornada de la fase de grupos podrían poner fin al sueño de la segunda estrella antes de lo esperado.

La derrota ante Marruecos (2-0) de su estreno en fase de grupos, sumada al empate ante México (2-2) en la segunda jornada, obligan a los de Paco Gallardo a remar contracorriente para revertir esta situación adversa. En este sentido, el partido contra Brasil será la última bala de la selección nacional

Los resultados cosechados hasta la fecha otorgan a España 1 punto de los 6 disputados, lo que sitúa a la selección como colista del grupo C. Marruecos, con pleno de victorias, ya ha asegurado su presencia en octavos como primera de grupo, mientras que México y Brasil también se la juegan esta noche.

Marruecos: 6 puntos México: 2 puntos Brasil: 1 punto España: 1 punto

La fase de grupos del Mundial sub-20 está compuesta por seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores clasificados de cada grupo acceden directamente a los octavos de final, mientras que las plazas restantes serán para los cuatro mejores terceros. Estas son las cuentas de España para no quedar eliminada en la primera fase:

¿Qué necesita España para clasificarse para los octavos de final del Mundial sub-20?

Las cuentas de España para acceder a los octavos de final del Mundia sub-20 se resumen en una palabra: ganar. Si bien es cierto que el marcador final y los resultados de otros partidos pueden dibujar diferentes escenarios, ninguno de ellos llegará a producirse si 'La Rojita' no suma los tres puntos ante Brasil.

Acceder a octavos de forma directa ya no está en manos de los de Paco Gallardo, aunque no es un escenario ni mucho menos descartable. Si España consigue la victoria ante Brasil y México no hace lo propio ante Marruecos (empate o derrota), la 'tri' perderá la segunda posición en la clasificación del grupo C.

Si México gana, en cambio, España dependerá de lo que suceda en los otros grupos. Por el momento, Egipto ha finalizado su andadura en fase de grupos con 3 puntos y quedaría por detrás de 'La Rojita', mientras que Cuba presenta peor diferencia de goles.