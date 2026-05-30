Cucurella y Unai Simón presentan la campaña de Hellmann's y Skip junto a La Roja de cara al Mundial

Cada vez que La Roja juega, millones de casas en España siguen un ritual parecido: alguien pone algo de comer, alguien prepara las bebidas y el sofá se llena antes del pitido inicial. Ese momento, tan mundano y tan cargado de emoción a la vez, es exactamente donde Hellmann's y Skip han decidido aparecer este verano.

Las dos marcas de Unilever llevan desde marzo como patrocinadoras oficiales de las selecciones españolas, tras cerrar un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol. Este domingo pusieron cara a ese patrocinio en Madrid, con Marc Cucurella y Unai Simón como anfitriones de una presentación que mezcló fútbol, cocina y algo de humor.

Cucurella tiró de memoria familiar para conectar con Hellmann's: "Siempre ha estado en mi casa, mi madre siempre tenía el bote redondo. Verlo en nuestras fotos de hace años me hace mucha ilusión". Y sin dudar cuando le preguntaron por sus preferencias: "Si me tuviera que tirar por alguna salsa, sin duda sería por una salsa brava". Unai Simón, más medido, eligió la metáfora futbolística: "Soy más de jugar limpio que de dar salsa en el campo".

Imagen del acto de presentación de las campañas / SAMY

Hellmann's lanzará a partir del 3 de junio una acción especial todavía sin desvelar vinculada a la selección. Hasta entonces, la marca ya tiene en marcha una campaña participativa —"Compra, sube y participa"— con premios y experiencias para los consumidores que accedan a su plataforma oficial.

Skip, en cambio, sale a la calle. Su "Gira Lavarroja" recorrerá tres ciudades con activaciones, dinámicas y regalos para la afición: el 6 de junio en L'Illa Diagonal (Barcelona), el 12 en el CC Artea (Bilbao) y el 19 en el CC Saler (Valencia). La idea es llevar el ambiente de selección más allá de los bares y los estadios, a espacios donde la gente ya está.

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Ambas marcas han confirmado que seguirán sumando acciones a lo largo del campeonato. La estrategia, en definitiva, es la misma que la de cualquier buen aficionado: estar presente en cada partido, de principio a fin.