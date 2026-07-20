Cucurella deberá cumplir su promesa sobre el tatuaje con la cara de De la Fuente: "Espero que me den ideas"

España es campeona del mundo por segunda vez gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga y Marc Cucurella tiene una promesa que cumplir, sin duda, la más morbosa.

El lateral de Alella, pieza clave en la conquista del segundo título mundialista de la Roja, prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si ganaban el título de campeón. "No lo sé todavía. Tengo que pensar. Tengo que pensar a ver dónde lo pongo La gente me preguntará. Tiene que ser un sitio visible. Espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo", aseguraba en la zona mixta tras la disputa de la final ante Argentina.

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Una promesa que cumplir

El defensa del Real Madrid prometió, antes del Mundial en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', que si España ganaba el Mundial, el seleccionador se quedaría grabado para siempre en su piel. "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo".

Sobre la ubicación, el defensa catalán tampoco quiso precipitarse aquella tarde en la radio: "El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde".

Con el título ya en las vitrinas, esa decisión sigue abierta, aunque todo apunta a que la cita con la aguja llegará en los próximos días, una vez pase la euforia de la celebración.

Cucurella, indiscutible durante todo el torneo para De la Fuente, había hablado también de la dificultad de comparar a esta generación con la de 2010: "Aquellos eran muy buenos. De aquel equipo, siete u ocho eran leyendas y eso es una locura. Nosotros les plantearíamos cara, pero ese equipo era muy bueno".

Cucurella rezuma carisma y aura / Sefutbol

Con la segunda estrella ya conseguida, España iguala aquella gesta y Cucurella, uno de los símbolos de este vestuario, tiene ahora la tarea de honrar su palabra.

El crecimiento de Lamine

En la misma línea, había destacado la madurez de Lamine Yamal en esta cita mundialista: "Lo veo más hombre, más tranquilo, más centrado. Ha crecido y se le nota".

El propio Cucurella, que también pasó por La Masia aunque con un camino más lento hacia la élite, reconocía lo distinto de las circunstancias: "Si con su edad me hubiera tocado vivir lo que ha tenido que vivir, no sé si hubiera actuado así. A mí, con la vida de Lamine, me hubiese costado encarrilarme".