Cucurella sorprende con su equipo revelación para el Mundial

Marc Cucurella y Unai Simón fueron los protagonistas del acto de patrocinio de Helmann's y Skip para la Roja en el Mundial del 2026. Ambos realizaron unas breves declaraciones en las que Cucurella sorprendió con el rival que quiere evitar durante la competición.

Preguntados por los equipos aspirantes al título, Cucurella dijo "las típicas" y añadió a "Holanda que tiene un gran equipo", además de destacar “a un equipo como Ecuador que no me da confianza en el sentido positivo, parece que no esta ahí, pero va a hacer las cosas bien. Ojalá se vayan pronto para casa”. Una afirmación contundente del futbolista del Chelsea.

Cucurella luchará por sumar la segunda estrella en la camiseta ya que "ganar sabe a gloria, en los momentos duros son llegar a la cima es lo más bonito. Significa hacer felices a los tuyos, mucha gente se emociona y esto es de las mejores cosas”.

Unai Simón: "Me alegré por Luis Enrique"

Por su parte, Unai Simón también destacó “nosotros tenemos que poner la salsa en el Mundial, disfrutar mucho del balón, seguir igual porque la gente se siente identificada con nosotros”, mientras que valoró las tandas de penaltis después de que su compañero David Raya fuera protagonista en la última en la final disputada entre el Arsenal y el PSG.

“Las tandas de penaltis no dejan de ser una lotería, por mucho que analices, te puede cambiar de lado, es adivinar el lado y si lo adivinas, lo pares. Vi a David un poco desolado, ha hecho una temporada increíble y era un broche maravilloso, pero tiene equipo para volver a ganar a la Champions. Ahora tiene un tiempo para desconectar antes de juntarnos con nosotros”, declaró.

Unai admitió que se alegró por Luis Enrique porque "fue un entrenador que marcó mucho mi etapa profesional, haciéndome debutar" y volviendo a los penaltis apuntó que "no es la manera más justa de resolver un partido, el fútbol es así, puedes ganar todas las tandas o perderlas a todas, el PSG y Arsenal fueron merecidamente finalistas de la Champions”.