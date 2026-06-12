Cucurella se sincera: "Baena va a por mi y lo hace personal"

Marc Cucurella revela que su vida deportiva está construida sobre pequeños gestos que le dan estabilidad. Desde niño viajaba con fuet escondido en la maleta, un truco de su madre para que comiera durante los torneos.

Hoy, ya consolidado en la élite, mantiene otras manías: el pijama de su pareja, que llevó a la Eurocopa como amuleto, o la famosa cinta de pelo, nacida de un entrenador que le exigía cortárselo. "Soy muy supersticioso en pequeñas tonterías, pero me gusta no cambiar lo que ha funcionado", admite.

Familia y equilibrio

La familia es su refugio emocional. Sus espinilleras con fotos de sus hijos, los cuatro besos antes de cada partido y el llavero que le hizo Mateo forman parte de un ritual que lo conecta con lo esencial.

También conserva un cuaderno personal donde trabaja con su coach aspectos de confianza, gestión emocional y crecimiento: "Me ayuda a estar concentrado, a tener una rutina y, sobre todo, salud mental".

Competitividad en el vestuario

La Nintendo Switch es el epicentro del ocio en la Selección. Mario Kart ha generado una liga interna llena de bromas, piques y alianzas. Y ahí aparece el nombre que más ruido genera: Álex Baena.

Cucurella lo explica sin rodeos: "Baena va a por mí y lo hace personal". Aunque asegura que no suele picarse, reconoce que con él es distinto. Aun así, presume de nivel y se considera "top tres" del equipo, solo por detrás de Unai Simón.

Imagen y cuidado personal

El lateral confiesa su afición por los perfumes, que usa a diario y que incluso cambia de nombre para que nadie le copie. También habla del tinte rojo que se hizo tras ganar la Eurocopa, una promesa que cumplió pese a lo largo del proceso.

Tras la COVID, su olfato cambió y ahora evita lugares donde la ropa pueda impregnarse de olores fuertes. Para el día a día utiliza un gel que le ayuda a mantener el pelo definido sin esfuerzo.

Recuerdos y crecimiento

Uno de los objetos más especiales es un dibujo de su hijo Río, donde lo coloca "arriba del todo" como si fuera el jefe.

Para Cucurella, formar una familia joven fue una decisión acertada: le permite disfrutar de ellos y que sus hijos crezcan con recuerdos suyos como futbolista. "Verles crecer es de las mejores cosas que hay", afirma.