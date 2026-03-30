Cucurella: "Si me llama el Barça, me lo tendría que plantear"

Incluso los jugadores más consolidados en la selección española, como Marc Cucurella, están muy pendientes de la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial y se toman muy en serio el España - Egipto de este martes (21.00 horas) en el RCDE Stadium, no en vano, y como dijo el propio futbolista en la rueda de prensa previa, "es la última oportunidad". El defensa del Chelsea también se refirió a otros temas fuera de la selección, como regresar a la Liga española o una eventual llamada del Barça.

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"Está claro que si esas situaciones llegan son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear y hablar con mi familia. No estoy pensando en eso ahora mismo, si llega, a ver la decisión que se toma", explicó Marc Cucurella cuando se le planteó qué haría si le llama el Barça. Y sobre volver a España, contestó: "Es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Pero estoy muy contento ahí y lo dejaría a años vista", dijo Cucurella, en referencia a lo a gusto que se encuentra en el Chelsea.

Duro test ante Egipto

Sobre el partido ante Egipto, insistió en su trascendencia, pese a tratarse de un amistoso. "Es un partido muy importante, el último test antes de la convocatoria de Luis y todos vamos a dar nuestra mejor versión y ponérselo difícil a Luis. No es lo mismo jugarse un título o un amistoso, pero tienes que mostrar un nivel, no sabes si será tu último partido con la selección", recordó.

El de Alella recordó las dificultades que les puso Egipto la última vez y aseguró que "tendremos que estar muy concentrados". Se alegró de volver a jugar en Catalunya y en su habitual tono distendido comentó: "Mucha familia me vendrá a verme, ya me han pedido entradas".

Al seleccionador De la Fuente lo ve Cucurella "muy tranquilo, igual que siempre, con la misma naturalidad y las mismas ganas de seguir trabajando. Internamente tendrá sus dudas, siempre elige un buen equipo".