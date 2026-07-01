Cucurella: “Ser el único jugador del Real Madrid es un orgullo”

La selección española afronta ya la recta final hacia su primer gran partido a vida o muerte en el Mundial de 2026. Este jueves a las 21 h, ante Austria, el combinado de Luis de la Fuente se juega el pase a octavos de final en un duelo que marcará el verdadero punto de inflexión del torneo.

A pie de campo, a un día del partido de dieceseisavos, Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Álex Baena han dejado un mensaje claro ante las preguntas de los medios: confianza absoluta en el grupo y convencimiento de que la mejor versión está por llegar en el momento decisivo.

“Mañana vais a ver una buena versión del equipo”

Cucurella quiso rebajar el ruido exterior en torno a la selección y su rendimiento en la fase de grupos: “No, yo creo que es normal. Cuando juegas bien se habla bien y cuando no, se habla más. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Prefiero no jugar espectacular y ganar partidos que jugar muy bien y perder. Lo importante es pasar rondas”, explicó.

El lateral izquierdo también fue preguntado por la posible presencia de Alejandro Grimaldo en el once titular como extremo izquierdo, compartiendo banda con él: “Sí, sin ningún problema. Es un jugador de mucha calidad que puede adaptarse a varias posiciones. El míster es quien decide. Yo en categorías inferiores ya jugué así con él. Tenemos muy buena relación y eso dentro del campo se nota. Lo importante es el equipo, juegue quien juegue. Todos estamos aquí con el mismo objetivo, que es ganar el torneo”, aseguró.

Por último, el flamante fichaje del Real Madrid fue preguntado sobre qué siente al ser el único representante del club blanco en la selección: “Sigo siendo el mismo. Estoy centrado en la selección. Ser el único jugador del Real Madrid es un orgullo, estoy muy contento y ojalá dejar su nombre en alto”, concluyó.

“Empieza otro Mundial”

Pau Cubarsí también pasó por zona mixta con un mensaje muy claro sobre el cambio de escenario que afronta la selección: "Empiezan los partidos importantes, los de verdad. Es otro Mundial. Hay que estar al 100% porque si no te vas para casa”, aseguró el central.

El jugador del FC Barcelona también quiso quitar presión al equipo: “No tenemos esa presión de no pasar, tenemos muchas ganas y sabemos la confianza que hay dentro”.

Sobre las transiciones de Austria, Cubarsí fue claro pero tranquilo: “No es tensión, es concentración. Hay que estar atentos a las vigilancias y someterles arriba para hacerles daño”, apuntó.

“Queremos ganar esta copa”

Álex Baena fue el más ambicioso de los tres, reafirmando el objetivo del grupo en el torneo: “Al final hemos venido aquí a ganar la Copa. Tenemos equipo suficiente para hacerlo. La confianza es muy alta desde el primer día”, afirmó.

El futbolista del Atlético de Madrid también habló sobre las palabras de Lamine sobre el nivel de la selección: “Normal que lo diga. Creo que lo pensamos todos. Para nosotros somos la mejor del mundo, los vigentes campeones de Europa. Es muy difícil ganarnos, todo el mundo nos quiere ganar y eso también es bonito”.

El mensaje de los tres ha sido prácticamente idéntico: tranquilidad, confianza y ambición. Sin excesos de euforia, pero con la sensación interna de que la selección está preparada para dar un paso adelante justo cuando empieza el tramo decisivo del campeonato.