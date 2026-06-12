Cucurella:“Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente”

Marc Cucurella es uno de los jugadores más carismáticos de la selección española. Su inmensa actuación en la última Eurocopa le hizo ganarse la titularidad de manera indiscutible. A sus 27 años, 'Cucu' es un jugador maduro que está en el mejor momento de su carrera.

Cucurella ha hablado sin tapujos con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Si la selección española ganara su segunda Copa del Mundo, el lateral de Alella enloquecería hasta el punto de cumplir una promesa más que curiosa: “Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo” ¿En el bíceps? “El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde...”

Cucurella rezuma carisma y aura / Sefutbol

Coger la bandera de la selección del 2010 que se coronó en Sudáfrica es la intención de Cucurella y sus compañeros aunque es pronto para pensar en comparar ambos equipos: “Aquellos eran muy buenos. Yo tengo que defender a mi equipo, pero es muy difícil. De aquel equipo, 7-8 eran leyendas y eso es una locura. Nosotros les plantearíamos cara, pero ese equipo era muy bueno”

Para que España logre optar a ganar el Mundial necesitará de la mejor versión de Lamine Yamal. Cucurella advierte una evolución en el genio de Rocafonda: “Yo lo veo más hombre, más tranquilo, más centrado. Ha crecido y se le nota. Sigue haciendo sus cosas, pero lo veo mucho más mayor”.

Cucurella es un jugador básico para la selección española / Sefutbol

Cucurella también se formó en La Masia pero su camino al estrellato fue más lento: “Si con su edad me hubiera tocado vivir lo que ha tenido que vivir, no sé si hubiera actuado así. Yo cuando estaba en el Barça B me creía una estrella, imagínate”.

Cucu destaca por su mentalidad y madurez pero confiesa que con 18 años le hubiera costado asumir la fama que tiene en sus espaldas Lamine: “A mí, con la vida de Lamine, me hubiese costado encarrilarme”

Marc Cucurella, defensa del Chelsea / TOLGA AKMEN / EFE

Además de la actualidad mundialista era inevitable que a Cucurella le preguntaran sobre su futuro. el defensa catalán no se mojó en exceso: “Ahora mismo no quiero hablar de eso. Estoy muy feliz en el Chelsea, pero llevo tiempo que no quiero saber nada. Quiero disfrutar de esto porque puede ser mi primera y mi última vez aquí (en un Mundial), quiero disfrutar de esto y ya está”.

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¿Alguna preferencia entre FC Barcelona y Atleti? “No, no. Pasapalabra”. Preguntado sobre su valor de mercado, el melenudo lateral fue bastante modesto: “Yo me pondría entre 35 y 45 millones” . Según Transfermarkt su valor de mercado es de 50 millones de euros. Veremos si el Chelsea acepta traspasarlo por una cifra similar.