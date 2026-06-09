Cucurella explota ante la comparación de Xavi con De Paul: "¡Qué pareja, animal!"

La conversación entre el influencer argentino Davoo Xeneize y el internacional español Marc Cucurella pretendía ser un simple juego: construir el mejor once posible mezclando a la España campeona del mundo en 2010 y la Argentina ganadora en 2022. Sin embargo, un comentario inesperado convirtió la charla en un fenómeno viral.

Davoo aseguró, en tono distendido, que la calidad futbolística de Rodrigo De Paul y Xavi Hernández era "pareja". La frase, lanzada casi como una ocurrencia, desató un terremoto en redes.

La reacción de Cucurella

El lateral del Chelsea no tardó en responder. Entre risas, pero con absoluta convicción, soltó una frase que ya circula por todo internet: "¡Qué pareja, animal!".

Su incredulidad ante la comparación entre el motor de la Argentina campeona y el arquitecto del mejor Barça de la historia se convirtió en el momento más comentado de la charla.

El once definitivo

Pese al debate, ambos terminaron consensuando un once combinado que dejó titulares potentes. Estas fueron las elecciones:

Casillas por encima del Dibu Martínez.

por encima del Dibu Martínez. Ramos por encima de Molina.

por encima de Molina. Puyol por encima del Cuti Romero.

por encima del Cuti Romero. Piqué por encima de Otamendi.

por encima de Otamendi. Tagliafico por encima de Capdevila.

por encima de Capdevila. Enzo Fernández por encima de Busquets.

por encima de Busquets. Xavi por encima de De Paul.

por encima de De Paul. Iniesta por encima de Mac Allister.

por encima de Mac Allister. Xabi Alonso por encima de Di María.

por encima de Di María. Messi por encima de Pedro.

por encima de Pedro. Julián Álvarez empatado con David Villa.

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La elección de Xavi por encima de De Paul, pese a la polémica inicial, terminó siendo unánime entre ambos.

Un debate que trasciende generaciones

La comparación entre futbolistas de épocas distintas siempre genera fricción, pero pocas veces un comentario tan breve había provocado tanta discusión. La figura de Xavi, símbolo del juego de posición y del dominio absoluto del balón, vuelve a situarse en el centro del debate futbolístico global.

Si quieres, puedo convertir esta pieza en un enfoque más polémico, un análisis del discurso de Cucurella o un perfil narrativo de Xavi Hernández.