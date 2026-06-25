Cubarsí: "Sería un sueño jugar la final contra Messi"

Pau Cubarsí se ha ganado la titularidad con la selección española después de un año muy regular en el Barça. Forma una pareja muy estable con Aymeric Laporte en un Mundial con mucha competencia, del que se ha quedado fuera Le Normand y en el que Eric García y Marc Pubill aprietan fuerte. Pau habla con SPORT antes de volar a Guadalajara (México) para enfrentarse a Uruguay.

Usted ha llegado muy bien al Mundial, ¿cómo nos explica la firmeza defensiva de España?

Hemos empezado muy bien atrás. En ataque, en el primer partido nos faltó mayor circulación. En el segundo mejoramos, con más agresividad e intensidad, y se vio reflejado en el campo y hemos sacado un buen resultado.

¿El equipo tuvo más garra?

Sí, lo dije en la previa: debíamos tener más garra e intensidad. Sabemos que en los primeros partidos cuesta más porque te tienes que adaptar y es más complicado, pero en los siguientes tienes que estar con las pilas más cargadas.

¿Se siente bien en este Mundial?

Me siento muy rápido, me siento cómodo, me estoy sintiendo muy bien y cómodo.

¿Cuál es el secreto de su preparación, a nivel físico o mental?

Diría que las dos cosas. En lo físico, entrenando con nuevos compañeros, que no has vivido durante todon el año, pero que con los rondos te vas familiarizando. I mentalmente... tranquilo, sin nervios, pero sabiendo que estás en un Mundial y tienes que hacer las cosas bien..

Parece increíble con 19 años tener tanta serenidad...

Son partidos muy exigentes. Hay que estar concentrado los 90 minutos, ya sea un Mundial, un amistoso o cualquiera de los partidos.

¿Qué tal la compenetración con Laporte?

Muy bien. Es la pareja con la que me ha tocado. Estoy cómodo a su lado. Él tiene quizá más experiencia, pero los dos nos ayudamos sobre el terreno de juego.

¿Estamos viendo al mejor Cubarsí?

Siempre intento ser mejor cada día, con rachas buenas o no tan buenas. Intento ayudar y estar con el equipo para ganar.

Siempre se ha hablado de que venís de ganar la Eurocopa, ¿se mantiene esa ambición?

Claro. Somos una selección que llevamos unos años espectaculares, nos conocemos muy bien y tenemos el foco en el Mundial, porque es lo más grande como futbolistas. Lo intentaremos ganar.

¿El modelo a seguir es el partido ante Arabia?

Con esa circulación e intensidad, todo irá mejor. Pero sobre todo ir a por todas.

¿No hubo dudas después del partido ante Cabo Verde?

Sabemos que el fútbol es así: se necesita mucha circulación y ocasiones, pero si no quiere entrar, no puedes ganar. Pero es el camino a seguir.

Es un vestuario joven, pero ya con mucha experiencia y mil batallas para no hundirse a la mínima, ¿no?

Tenemos experiencia mezclada con juventud. Al final, es clave esta combinación para nosotros.

¿Le sería muy difícil marcar a Julián Álvarez?

Es un jugador contra el que me he enfrentado ya muchas veces. Sé cómo juega, es diferencial y sí, cuesta de marcar. Tendría que estar atento.

¿Sería un buen fichaje para el Barça?

Ahora mismo yo me fijo en que tenemos a Ferran, a Gordon, que es una nueva incorporación. Y al final, quien venga será bienvenido y, si no, con los míos a muerte. Tenemos un gran equipo.

¿Sería un sueño jugar una final contra Messi?

Sería un sueño, sobre todo porque significaría que estoy en una final del Mundial. Sería una oportunidad de ganarlo. Si fuera contra Messi, realmente sería un sueño desde pequeño.

¿Leo es tu ídolo?

Sí. Toda la familia hemos sido del Barça y desde pequeño siempre ha sido nuestro ídolo y referente y tengo muchas ganas de conocerlo.

Pese a Messi, ¿ustedes tienen en mente que pueden ganar?

Es el objetivo claro que tenemos en mente y vamos a por ello.

Transmiten una confianza que realmente parece importante para afrontar una Copa del Mundo.

Estamos muy tranquilos, preparando el partido contra Uruguay. Hemos podido recargar bien las pilas.

¿Ser primeros de grupo tiene más importancia de la que parece?

Sí, Siempre tienes que ir a ganarlo todo, ser primero. Si has hecho una gran fase de grupos, tendrás un mejor camino.

¿Qué le parece la selección de Uruguay?

Uruguay sabemos más o menos que van con todo, que son guerreros. Tengo al equipo a Ronald (Araujo) y sé cómo son. Debemos hacer nuestro fútbol, ser nosotros mismos, jugar con buena circulación y posesiones largas.

¿Se han picado estos días con Araujo?

Hablamos cuando salieron los grupos de que nos queríamos ganar el uno al otro, pero últimamente no hemos tenido contacto. Pero lo voy a ver en nada.

¿Ustedes le ayudaron mucho para que ahora esté en el Mundial, aunque esté con molestias?

En la selección somos una familia y en el Barça también. Nos ayudamos todos con todos. Estamos muy contentos de que Ronald esté en el Mundial.

Permítame una pincelada del Barcelona: ha dicho antes que le gusta el fichaje de Gordon, ¿me lo puede argumentar?

Sí, hemos jugado contra él en la Champions. No lo he visto día a día en la Premier, pero es un jugador muy intenso, con recorrido y que se sacrifica por el equipo, y eso es muy importante.

Y para acabar, toca hacer otra gran temporada con Hansi Flick.

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Estoy centrado en el Mundial y ya vendrá. Venimos de dos años espectaculares con Hansi y no pondremos el freno, pondremos el acelereador.