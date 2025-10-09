Cubarsí: "Vamos a reaccionar seguro"

Entrevista SPORT
Pau Cubarsí va a ser una figura capital en los dos siguientes partidos de la selección frente a Georgia y Bulgaria. La baja de Huijsen le dará la titularidad y el catalán confía en dejar muy encarrilado el billete mundialista. Cubarsí atendió a Prensa Ibérica en la concentración de Las Rozas y también pronunció un discurso autocrítico hacia la situación que vive el FC Barcelona y que está convencido de que van a revertir.
¿Qué tal la vuelta a la selección después de unos días duros en Barcelona?
Siempre va bien cambiar el chip después de una mala dinámica, cogeremos energías y vamos a ir con todo a la vuelta.
Aquí en la selección tiene un reto grande como sería jugar un Mundial con solo 19 años…
Siempre es espectacular disputar un Mundial y si lo puedo hacer con 19 años, pues aún mejor.
¿Cómo ve la competencia con la irrupción de Huijsen, aunque haya sido sustituido por Laporte por lesión? Hay muchos centrales que aprietan.
Siempre hay competencia, estamos en la selección española que es de las mayores selecciones que hay, siempre habrá que disputar el puesto y, sobre todo, todos tenemos un gran nivel y podemos hacer una gran competición juegue quien juegue.
"Después del parón volveremos con todo"
¿Está preocupado por la dinámica del Barça?
No hay que estar preocupado, ha habido dos partidos en los que no nos han salido las cosas, después del parón, volveremos con todo para dar el cien por cien. Siempre lo damos, aunque a veces no nos salga bien.
¿Están convencidos de que van a reaccionar?
Vamos a reaccionar seguro, siempre lo intentamos hacer y lo haremos por todos los culés.
¿Han hecho mucha autocrítica por estas dos derrotas ante el PSG y Sevilla?, ¿quizá les hayan devuelto de golpe a la realidad?
Las derrotas hay que afrontarlas en el sentido de que nos puedan ayudar. No nos gusta perder, pero nos puede ayudar quizá no tanto a reaccionar, porque no estamos tan mal, pero sí para corregir algún error que hayamos tenido.
Intensidad es la palabra que más se repite
La intensidad es fundamental para nuestro juego, también íbamos un poco cansados, pero no hay excusas, creo que volveremos a recuperar la identidad.
"El toque de Deco nos puede ayudar"
¿Las bajas son demasiado significativas?
La plantilla es bastante amplia y buena, todos pueden hacerlo bien y no nos debe servir de excusa. Podemos hacerlo bien tanto con los que salen de inicio o desde el banquillo.
Sin excusas, vaya.
No valen, hay que ser autocríticos y dar el máximo.
¿Qué le pareció el toque de Deco diciendo que solo con la calidad no basta?
Deco está aquí para ayudarnos, es una autocrítica que nos puede ir bien.
¿Flick da miedo cuando se enfada?
Sabe cómo somos nosotros, como es él mismo y siempre nos intenta ayudar
¿Cómo analiza el fenómeno de Lamine Yamal?
Es un jugador espectacular, que te resuelve partidos por él solo, ahora está con una pequeña lesión, y volverá lo antes posible para ayudarnos como nunca.
"Intentan desestabilizar a Lamine"
También me refería al ruido que se genera a su alrededor, todo lo que sale, la prensa rosa pisándole los talones... ¿cómo lo está viviendo?
Lamine sabe aislarse, estar tranquilo y no hacer caso a lo que digan porque él sabe que es muy bueno, todos los sabemos. La gente que no quiere que le vaya tan bien en su vida intentan desestabilizar un poco desde fuera, pero él es fuerte mentalmente y no piensa en esto.
A usted, que es de la misma quinta del 2007, también le ha tocado madurar pronto, ¿cómo lo ha hecho?
Mi familia me ha ayudado a madurar, no debes fijarte mucho en lo que digan desde de fuera, no son entrenadores ni están para ayudarte en nada, no es necesario recoger mucho los elogios o que te afecte si te dicen cuatro cosas malas.
Desde fuera da la impresión de que a usted no le gusta exponerse mucho, ¿es así?
Me gusta estar tranquilo, no salir por todos lados y ser yo mismo.
¿La humildad que aprendió en La Masia?
En la Masia dicen que enseñan no a jugadores, sino a personas y te ayudan a sobrellevarlo.
¿Echan mucho de menos a Iñigo Martínez?
Iñigo fue un pilar fundamental en el campo y en el vestuario. Pero con su salida, también tenemos muy buenos centrales y plantilla para hacer la misma temporada.
A usted le ha tocado caer en el perfil zurdo, ¿qué le parece esta variación?
Iñigo me ha enseñado con su experiencia en partidos y acciones. He tenido que pasar a la izquierda y esto no me impide nada. Si el míster quiere que juegue allí, lo haré al cien por cien para ayudar al equipo.
¿No cuesta la adaptación a un cambio de perfil de este tipo?
En la derecha me siento más cómodo, pero en la izquierda también lo estoy.
Lo que mantiene es ese pase filtrado desde atrás, marca de la casa
Eso nunca se pierde, me lo han enseñado desde pequeño para ejecutarlo y va muy bien en nuestra filosofía de juego.
"Hay gente que va contra Araujo, aunque no haya hecho nada"
Da la impresión de que funciona muy bien la pareja olímpica, de usted con Eric Garcia, ¿cierto?
No habíamos coincidido en anteriores vestuarios, pero sí en los Juegos y los últimos años. Tenemos la similitud de ser de la Masia, catalanes y que nos gusta la filosofía del club. Creo que nos complementamos muy bien.
¿Araujo lo está pasando mucho peor?
Ronald es un chico que tiene una mentalidad muy buena, la gente quiere meterse en cosas que no debe, van en contra suya, aunque no haya hecho nada, la gente de fuera no pinta nada y no debe hacer caso. No sirve lo que dicen. Debe estar tranquilo y jugar con la confianza del míster.
Vamos, aislarse totalmente.
Lo de fuera no es importante, no te ayuda en nada.
¿Qué son peores los elogios o las críticas?
Muchos elogios tampoco son muy buenos, tienes que ser fuerte mentalmente para asimilarlos porque te puede salir mal. Las críticas pueden doler, pero no hay que hacer caso.
¿A nivel de títulos van a por la Liga, la Champions, a por todo...?
Este club es disputar todas las competiciones y ganarlas. Damos lo máximo para ganar todos los títulos, a veces se gana otras veces no, y es importante
"Yo quiero jugar en Miami o Barcelona"
¿Le apetece jugar el partido de Liga contra el Villarreal en Miami?
Es una cosa de LaLiga y los clubs que deben ponerse de acuerdo, nosotros somos los jugadores, los que damos el espectáculo, yo quiero jugar en Miami o en Barcelona... ellos deciden.
¿No les pesa en un calendario con tanto partidos y viajes?
Todo está más apretado, pero tenemos que seguir jugando, demostrando nuestro juego, tenemos que recuperar más rápido porque el espacio es corto entre partidos.
Y a final de temporada llega el Mundial, ¿les pone presión que les den como favoritos al título?
Presión no, porque tenemos una buena dinámica, una gran familia que va muy bien en el campo y en el vestuario. Con dos buenos partidos ante Georgia y Bulgaria, y ganando con nuestra gente daríamos un gran paso para ir al Mundial
Por algo son la selección número uno del ranking FIFA.
Es bonito, queremos elevar al máximo el nivel y lo conseguimos
Con un juego menos arriesgado que el de Hansi Flick.
Es casi la misma filosofía, la línea no está tan adelantada, pero queremos el balón y un alto ritmo de juego. Hay bastantes similitudes.
¿Usted es de los que analiza mucho su juego en vídeo?
Me gusta ver más en lo que puedo mejorar, aunque también quiero incidir en lo que he hecho bien.
Parece una persona muy autocrítica.
Soy un chico al que no le gusta fallar, siempre hay que mejorar y recoger las cosas con buenas manos.
Un sinónimo de ambición...
Sí, también.
