Cubarsí, el otro niño prodigio que sorprende por su seguridad de veterano

El central del Barça sumó ante Arabia Saudí su segundo partido completo en el Mundial. El zaguero blaugrana se estrena en una Copa del Mundo pero su actitud y rendimiento invitan a pensar que lleva toda la vida a este nivel de exigencia. España no ha encajado ningún gol ante Cabo Verde y Arabia a causa del discreto nivel ofensivo de estas dos selecciones pero tanto 'Cuba' como el resto de defensores no están cometiendo errores.

Preguntado por el nivel de Lamine y Oyarzábal, el seleccionador ha citado a otros jugadores: "Rodri también ha realizado un grandísimo partido y los dos centrales también". De la Fuente estaba muy satisfecho con la fiabilidad de la dupla Cubarsí-Laporte.

Luis De la Fuente confiaba a ciegas en Le Normand pero se cayó a última hora de la convocatoria. Dean Huijsen era el niño bonito de la prensa cercana al real Madrid por su condición de jugador blanco y tampoco entró en la lista final. Eric García, Marc Pubill, Laporte y el propio Cubarsí fueron los escogidos por el seleccionador riojano para competir por dos posiciones en el eje de la zaga.

Cubarsí está disputando su primer Mundial / Sefutbol

Eric García ha sido uno de los mejores jugadores del Barça en esta pasada temporada mientras que Marc Pubill ha sido la gran revelación defensiva con el Atlético de Madrid. Pubill ha sido para muchos expertos el mejor central de la temporada. Todos ellos tendrán que esperar su momento ya que Cubarsí está impecable.

Los elogios, de manera merecida, tras el 4-0 contra Arabia se los han llevado Oyarzábal, Lamine e incluso el trío de centrocampistas Rodri, Pedri y Olmo. Lo de Cubarsí es rendir en la sombra. Siempre atento, concentrado e impecable a los cruces, su salida de balón es oro para la roja.

Contra Arabia Saudí, Cubarsí tocó 107 veces la pelota y dio 99 pases. de estos 99 envíos para sus compañeros solo uno no llegó a su destino pensado. El acierto en los pases fue por tanto de un 99%, una estadística que describe su fiabilidad.

Cubarsí firma ante aficionados de la selección / Sefutbol

De estos 98 pases la mayoría fueron en corto pero si algo distingue al de Estanyol es su claridad para vislumbrar a los alejados. 'Cuba' realizó cuatro pases largos y todos estos envíos de mérito fueron precisos y llegaron a algún compañero de la selección.

Cubarsí apenas tiene 19 años pero la edad que marca su DNI no es la que se aprecia en el terreno de juego. El zaguero del barça forma con Laporte un eje defensivo impecable en el que ambos destacan por iniciar el juego con clase y estar siempre certeros en las tareas de marcaje.

Pau recuperó cuatro balones ante un equipo que basaba su plan de partido en buscar transiciones eléctricas que España supo neutralizar. en la primera mitad el juego de la selección española fue tan brillante que el trabajo de Cubarsí y el resto de defensas pasó desapercibido. los cambios y la relajación lógica en la segunda mitad no implicó un desatención defensiva.

En ataque, España bajó su producción y esto siempre tiene como consecuencia que la línea de cuatro atrás sufra más. No fue así porque Cubarsí y el resto estuvieron impecables. En el lateral derecho porro entró por Llorente mientras que el portero Unai y los otros tres zagueros (Cubarsí, Laporte y Cucurella) son los únicos que lo han jugado todo hasta el momento.

Cubarsí ha arrancado con fuerza el Mundial aunque la exigencia subirá a partir de ahora. Ante Uruguay, el central de 19 años ya se enfrentará ante atacantes consagrados y en las eliminatorias los puntas rivales serán siempre de gran nivel. En el anterior mundial de Qatar Cubarsí era un cadete que jugaba con el Juvenil B, tres años y medio después es 'el Lamine' de la defensa.

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Otro niño prodigio del que algunos solo se acuerdan cuando comete un pequeño error. Para desgracia de algunos 'haters' que se disfrazan de literatos, Cubarsí es sinónimo de madurez y fiabilidad.