Cubarsí y un Mundial para la historia: "A Cannavaro le dieron un Balón de Oro por menos"

"A Cannavaro le dieron un Balón de Oro por menos de lo que ha hecho Pau Cubarsí en este Mundial con 19 años", escribió Marc Crosas, exjugador del FC Barcelona, en las redes sociales tras la consecución de la segunda estrella por parte de la selección española. Coronada con una final legendaria ante Argentina y una intervención salvadora en el 120', el central de Estanyol ha protagonizado, sin ninguna duda, una de las actuaciones individuales más imponentes y soberbias de la historia de la Copa del Mundo.

Si la Eurocopa de 2024 fue la competición que consagró a Lamine Yamal como estrella, el Mundial de 2026 siempre se recordará por el excelso nivel de otro futbolista de la generación del 2007 de la Masia: Pau Cubarsí. España pasó de proclamarse campeona de Europa al ritmo de sus extremos a levantar el título más prestigioso por segunda vez en su historia gracias a la solidez defensiva. Un único gol encajado y una cantidad insultantemente baja de disparos contra la portería de Unai Simón que no se entendería sin el rendimiento y la compenetración entre el canterano blaugrana y Aymeric Laporte.

Cubarsí llegó al Mundial sin la vitola de titular indiscutible. Solo había disputado 12 partidos con la selección española absoluta, cinco de ellos amistosos. Su experiencia en duelos oficiales se reducía a la Nations League y la fase de clasificación para la Copa del Mundo. Luis de la Fuente le concedió la titularidad en el estreno ante Cabo Verde y, aunque las sensaciones generales no fueron las mejores, el futbolista culé convenció hasta el seleccionador hasta el punto de que ha sido uno de los tres jugadores, junto con Unai Simón y Marc Cucurella, que han disputado todos los minutos de la competición.

Los números de 'Cuba' han sido inmaculados. Ha sido clave en las siete porterías a cero y solo diez tiros a puerta en contra en ocho partidos de la Roja y ha promediado 97 intervenciones, 83,9 pases precisos (96% de acierto), 1,9 pases largos, 3,6 recuperaciones, 3,9 despejes, 3,4 duelos ganados y 8 km recorridos por partido. También ha registrado 0,5 disparos por encuentro, una cifra que podría parecer insignificante sin contextualizar que un tiro lejano suyo fue el origen del gol de la victoria de Merino ante Bélgica en los cuartos y que tanto en las semifinales frente a Francia como en la final contra Argentina sembró el pánico cuando lo probó desde lejos.

Pau sigue batiendo incontables récords de precocidad al lado de Lamine: sin ir más lejos, por primera vez en la historia de las finales de los Mundiales dos menores de 20 años fueron titulares en un mismo equipo. Nunca antes había ocurrido. Por mucho que tanto el de Estanyol como el de Rocafonda normalicen lo extraordinario semana tras semana, no podemos perder de perspectiva que el central y el extremo apenas tendrán 23 'primaveras'.

Que Cubarsí es uno de esos futbolistas escogidos lo demuestra el hecho de que, cuando recibió el premio al mejor jugador joven del Mundial, nadie dudó de que el blaugrana está para mayores galardones individuales. Para debates más ambiciosos. Es el mejor central del mundo de la actualidad, podría haber recibido perfectamente la consideración de MVP del torneo (que se llevó con total merecimiento Rodri), debería estar entre los 10-15 aspirantes finales al Balón de Oro 2026 y es el gran favorito al Golden Boy de 'Tuttosport'.

Desde varios sectores del país se cuestionó enormemente la confianza ciega de Luis de la Fuente a Pau Cubarsí desde el primer segundo del Mundial. La realidad, sin embargo, ha sido tozuda. La joya de la Masia se ha impuesto con autoridad a futbolistas de la talla de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Leo Messi y ha sido fundamental en la segunda estrella española.