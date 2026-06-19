Cubarsí: "Debemos tener más garra"

Pau Cubarsí mostró que la ambición de la selección española se mantiene intacta, pese al empate frente a Cabo Verde en la primera jornada. El central del FC Barcelona confía plenamente en que el equipo sumará los tres puntos ante Arabia Saudí para lograr la tranquilidad y asegurar el pase a los 1/16 de final antes de esperar el duelo final ante Uruguay.

Cubarsí considera que "es un sueño jugar un partido del Mundial, no fue un buen el resultado, pero confiamos en las capacidades de todo el equipo de ganar y vamos a cambiar la situación".

La fórmula expresada por Pau fue sencilla: "Debemos tener más garra, meter las ocasiones de gol y circular más el balón para que ellos estén cansados".

Lamine y Pedri

En cuanto a Lamine Yamal se congratuló que esté recuperado y añadió que "tiene la cabeza bien puesta y sabemos que va a rendir". Cuibarsí insistió en que "tenemos que estar más intensos, si tenemos rapidez en el juego saldrá un buen partido".

También fue cuestionado por la posición más avanzada de Pedri y entiende que "es un jugador espectacular que puede jugar en todas las posiciones, si Luis lo pone ahí es por algo, nos ayuda donde sea porque es de los mejores del mundo"

Pedri, junto a Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Ferran Torres, en una foto de archivo con la selección española / Rodrigo Jimenez / EFE

Cubarsí exhibió su ambición y, más que en prometer nada, dijo que "solo pienso en ganar el Mundial, en hacer un gran partido, primero ganamos y luego haremos lo que podamos hacer". Del equipo recalcó que "estamos con muchas ganas de jugar y demostrar, dentro y fuera del campo que debemos ser una gran familia".

Laporte

De su pareja con Laporte dijo que "todos podemos jugar un nivel espectacular, Ayme tiene más experiencia que yo y me ayuda bastante". El tándem funciona por las "ayudas consantes para corregir al compañero, siempre es importante".

Aymeric Laporte tiene hambre de Mundial / Julio Munoz / EFE

Sobre el carácter del equipo, el central recalcó que "tenemos que dar un paso adelante, es como una final, sabemos de la importancia del partido, intentaremos ganar y darlo todo".

Cubarsí es un futbolista tranquilo y eso se lo debe a que "tengo mi entorno cerca para ser mejor persona y jugador, me fijo en sus mensajes y positivismo". De su entorno dijo que "mis amigos se sienten en una nube, lo llevan muy bien, ojalá que lleguemos lejos para que puedan venir"

Con todo ello, Pau puede combatir la presión "que es muy importante en el fútbol, siempre está presente, hay que estar a gusto con ella. Juego en la mejor selección y club del mundo, la llevo bien, soy un chico tranquilo, debo ser yo mismo, seguro que la cosa irá bien".

Uno de los jugadores que más le está ayudando es Eric Garcia, de quien dijo que "nos entendemos muy bien en el campo y fuera, tenemos una conexión muy buena que nos ayuda".