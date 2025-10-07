¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial sub-20?

El Mundial sub-20 comienza a avanzar hacia su fase más decisiva. Una vez disputada la fase de grupos, las 16 selecciones que han superado el primer filtro inician su camino hacia el anhelado título con la disputa de la primera de las tres eliminatorias que preceden a la gran final.

Las encargadas de inaugurar los octavos de final del torneo intercontinental serán España y Ucrania, que salen a escena hoy martes 7 de septiembre a las 21:30 horas (CET). 'La Rojita', que se salvó de la quema 'in extremis' gracias a la victoria contra Brasil en la última jornada, tendrá que tumbar a toda una primera de grupo si quiere seguir avanzando en el cuadro.

Una vez se produzca el pistoletazo de salida, los octavos de final se extenderán hasta la madrugada del viernes 10 al sábado 11 de octubre, momento en el que Marruecos y Corea del Sur medirán sus fuerzas en busca del último billete en juego.

De las 16 selecciones que aún siguen en pie en el Mundial sub-20, sólo 8 seguirán con opciones de conquistar el título a partir del próximo sábado. Sin apenas tiempo de asimilarlo, tendrán que prepararse para afrontar la antepenúltima ronda del torneo.

¿Cuándo son los cuartos de final del Mundial sub-20?

Los cuartos de final del Mundial sub-20 ocuparán un día en el calendario de competición, aunque el cambio horario propicia que la mitad de ellos tengan lugar en la madrugada española. Los cuatro partidos que componen la antepenúltima ronda de la competición se disputan entre el 10 de octubre y la madrugada del 11.

¿Dónde ver el Mundial sub-20 por TV y online en España?

En España, el Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.

