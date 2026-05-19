¿Cuándo da la lista Luis de la Fuente de España para el Mundial? Horario y dónde ver la convocatoria

La Selección Española encara la recta final de su preparación antes del Mundial 2026. A los mandos de Luis de la Fuente, los actuales campeones de Europa se plantarán en Estados Unidos, México y Canadá como uno de los principales favoritos al título mundial, aunque buena parte de sus posibilidades radicará en qué jugadores podrá convocador el seleccionador nacional.

Los combinados de todo el mundo están aprovechando estos días de final de curso para los clubes para dar a conocer las listas de convocados que pondrán rumbo al otro lado del Atlántico para disputar el Mundial 2026. La cita mundialista es una que nadie se quiere perder, así que la expectación es máxima por saber la lista de jugadores que serán los protagonistas de la próxima Copa del Mundo.

Lamine Yamal, líder de la selección / EFE

Una de las más esperadas es la de España, actual campeona de la Eurocopa. El equipo de Luis de la Fuente llega al próximo Mundial con el cartel de ser una de las favoritas al título, aunque las lesiones más recientes parecen estar alterando los planes del seleccionador nacional. Desde las lesiones de Fermín a las molestias de Lamine Yamal; los ojos están puestos en el entrenador español, que debe decidir a qué 26 jugadores se lleva para el Mundial que arranca el próximo 11 de junio.

A qué hora da la lista Luis de la Fuente de España para el Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador español, presentará la lista de convocados para el Mundial 2026 el próximo lunes 25 de mayo a las 11:30 horas. Como es habitual, se hará a través de un vídeo y, posteriormente, a las 12:30 horas, se ofrecerá desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una rueda de prensa para explicar la lista y responder a las preguntas de los periodistas.

Dónde ver la convocatoria de Luis de la Fuente y España

La lista de Luis de la Fuente se podrá ver online a través de las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol. La rueda de prensa, por su parte, a través del canal de YouTube de la RFEF.

Desde SPORT, te ofrecemos la narración en directo sobre todo lo que suceda a lo largo de la convocatoria, así como el resultado final de la misma y las reacciones posteriores de los protagonistas.