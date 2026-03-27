¿Cuándo juega España su próximo partido? Fechas, horarios y dónde ver los amistosos gratis por TV y en directo

España ha superado con nota el primero de los dos compromisos amistosos que tenía este parón de selecciones. Una vez superado el partido en La Cerámica contra Serbia, el combinado español centra su atención en su próximo encuentro, que será contra Egipto en el RCDE Stadium en apenas unos días.

Luis de la Fuente tuvo un día plácido en el banquillo este viernes. Sin dejarse nada en el tintero, el seleccionador alineó a todos sus futbolistas importantes en un intento de coger sensaciones de cara al Mundial 2026 de este verano. Cabe recordar que este parón será el último antes de la cita mundialista, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en unos meses.

España - Serbia, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El próximo partido de España será este próximo martes contra Egipto. Se trata del segundo de los dos encuentros programados por la Selección este parón y se disputará en el RCDE Stadium en un ambiente de gala. El combinado nacional regresa a Barcelona para vivir un encuentro de categoría que será el último antes del Mundial de este verano.

¿A qué hora juega España su próximo partido amistoso?

El partido entre España y Egipto amistoso, que se disputará en el RCDE Stadium, se jugará este martes 31 de marzo a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver los partidos de España gratis por TV y online?

En España, el partido contra Egipto en el RCDE Stadium se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de España en el último parón de selecciones antes del Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.