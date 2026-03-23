¿Cuándo juega España en el parón de selecciones? Fechas, horarios y dónde ver los amistosos gratis por TV y en directo

La selección española se prepara para afrontar el último parón de selecciones antes de la disputa del Mundial 2026. 'La Roja', una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo, ya está concentrada y preparada para salir a escena en los dos últimos ensayos antes de la irrupción de la esperada cita intercontinental.

La previsión de España en este parón de selecciones era enfrentarse a Argentina, vigente campeona del Mundo, con el título de la Finalissima en juego. Sin embargo, la anulación del partido entre los vigentes campeones de Europa y Sudamérica ha propiciado que la RFEF tenga que llenar este vacío con la disputa de un amistoso que no estaba previsto.

El primer partido de la selección española tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo en La Cerámica, escenario en el que medirá sus fuerzas ante Serbia. Unos días después, los de Luis de la Fuente acudirán al RCDE Stadium para enfrentarse a Egipto el próximo martes 31 de marzo.

España, una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026 / EFE

¿Cuál es la convocatoria de España para los próximos partidos?

Porteros : Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia.

: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia. Defensas : Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporta, Huijsen, Cucurella y Cristhian Mosquera.

: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporta, Huijsen, Cucurella y Cristhian Mosquera. Centrocampistas : Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín López.

: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín López. Delanteros: Barrenetxea, Álex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Ferran Torres y Yéremy Pino.

¿A qué hora juega España sus dos partidos amistosos?

Viernes, 27 de marzo España - Serbia: 21:00 horas (CET) Martes, 31 de marzo España - Egipto: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los partidos de España gratis por TV y online?

En España, los partidos de la selección contra Serbia y Egipto se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de España en el último parón de selecciones antes del Mundial 2026 a través de nuestra narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos partidos.