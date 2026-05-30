¿Cuándo juega España los amistosos previos al Mundial 2026? Fecha, horarios y dónde ver por TV y en directo

La selección española ya cuenta los días para salir a escena en el Mundial 2026. Una vez cerrado el telón de la temporada a nivel de clubes y conocida la lista de 26 convocados de Luis de la Fuente, cada vez queda menos para que 'La Roja' inicie su andadura hacia la anhelada segunda estrella.

El primer partido de España en el Mundial 2026 tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST), momento en el que los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Cabo Verde. Pero antes del esperado debut mundialista, la selección nacional dispondrá de dos compromisos amistosos que servirán como campo de pruebas ante el reto venidero.

El primer ensayo antes del Mundial tendrá lugar en Riazor, escenario en el que España medirá sus fuerzas ante Irak. Después, la selección se desplazará a México, una de las sedes de la presente edición de la Copa del Mundo, para enfrentarse a Perú.

Fabián Ruiz, en un desplazamiento de España por Alemania / Pablo Garcia/RFEF

El calendario de España antes del Mundial 2026

España - Irak: jueves 4 de junio a las 21:00 horas en Riazor (A Coruña)

(A Coruña) Perú - España: martes 9 de junio a las 04:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla, México)

¿Dónde ver los amistosos de España gratis por TV y en directo?

En España, los dos partidos amistosos de la selección española ante Irak y Perú se podrán ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de España antes del Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de ambos encuentros.