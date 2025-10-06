Así queda el cuadro de octavos del Mundial sub-20: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

El Mundial sub-20 se adentra de lleno en su fase final. Una vez conocida la identidad de los 16 equipos que han superado el primer corte, la competición intercontinental da paso a los octavos de final, punto de partida de las rondas eliminatorias hacia el partido por el título.

España, que accedió a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros, será la encargada de inaugurar la primera ronda eliminatoria. 'La Rojita' medirá sus fuerzas ante Ucrania, primera del grupo B, este martes 7 de octubre a partir de las 21:30 horas (CET).

En caso de acceder a la siguiente ronda, España se enfrentará ante el ganador del cruce entre Colombia y Sudáfrica, que se disputará el próximo miércoles 8 de diciembre a las 21:30 horas (CET). Chile, México, Argentina y Nigeria completan la parte alta del cuadro.

El último partido de la parte baja, que pondrá el broche a los octavos de final, medirá a Marruecos, primera del grupo de España, contra Corea del Sur en la madrugada del viernes 10 al sábado 11 de octubre. Una vez conocido al ganador, la competición dará paso a los cuartos de final.

¿Qué selecciones están clasificadas para los octavos de final del Mundial sub-20?

Primeras de grupo: Japón, Ucrania, Marruecos, Argentina, Estados Unidos, Colombia Segundas de grupo: Chile, Paraguay, México, Italia, Sudáfrica, Noruega Mejores terceras: Francia, Nigeria, Corea del Sur, España

¿Cómo quedan los octavos de final del Mundial sub-20?

Parte alta Ucrania vs España

Colombia vs Sudáfrica

Chile vs México

Argentina vs Nigeria Parte baja: Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

¿Cuáles son los posibles cruces en cuartos de final del Mundial sub-20?

Parte alta Ucrania o España vs Colombia o Sudáfrica

vs Colombia o Sudáfrica Chile o México vs Argentina o Nigeria Parte baja Paraguay o Noruega vs Japón o Francia

Estados Unidos o Italia vs Marruecos o Corea del Sur

¿Dónde ver el Mundial sub-20 por TV y online en España?

En España, el Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada uno de los días de competición del Mundial Sub-20 con los partidos de la selección española, además de las declaraciones de los protagonistas.