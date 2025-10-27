Así queda el cuadro de octavos del Mundial sub-17 femenino: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

El Mundial sub-17 femenino se adentra de lleno en su fase final. Una vez conocida la identidad de los 16 equipos que han superado el primer corte, la competición intercontinental da paso a los octavos de final, punto de partida de las rondas eliminatorias hacia el partido por el título.

La primera ronda eliminatoria abrirá el telón este martes 28 de octubre con la disputa de dos cruces: Brasil contra China y Estados Unidos contra Países Bajos. España, que accedió a octavos como líder destacada de su grupo, no saldrá a escena hasta el miércoles 29 de octubre a las 16:30, momento en el que medirá sus fuerzas ante Francia.

En caso de acceder a la siguiente ronda, España se enfrentará ante el ganador del cruce entre Estados Unidos y Países Bajos. En unas hipotéticas semifinales, México, Paraguay, Italia y Nigeria emergen como posibles rivales.

El broche de los octavos de final llegará el mismo 29 de octubre a las 20:00 horas (CET), momento en el que se disputarán los dos últimos cruces de la primera ronda eliminatoria. Japón se enfrentará ante Colombia, mientras que Canadá medirá sus fuerzas contra Zambia.

¿Qué selecciones están clasificadas para los octavos de final del Mundial sub-17 femenino?

Primeras de gupo: Italia, Corea del Norte, Estados Unidos, Canadá, España, Japón. Segundas de grupo: Brasil, México, China, Francia, Colombia, Paraguay. Mejores terceras: Zambia, Nigeria, Marruecos, Países Bajos.

¿Cómo quedan los octavos de final del Mundial sub-17 femenino?

Parte alta Brasil vs China

Canadá vs Zambia

Corea del Norte vs Marruecos

Japón vs Colombia Parte baja España vs Francia

vs Francia Estados Unidos vs Países Bajos

México vs Paraguay

Italia vs Nigeria

¿Cuáles son los posibles cruces en cuartos de final del Mundial sub-17 femenino?

Parte alta Brasil o China vs Canadá o Zambia

Corea del Norte o Marruecos vs Japón o Colombia Parte baja España o Francia vs Estados Unidos o Países Bajos

o Francia vs Estados Unidos o Países Bajos México o Paraguay vs Italia o Nigeria

¿Dónde ver el Mundial sub-17 femenino por TV y online en España?

En España, los partidos de la selección española en el Mundial sub-17 femenino 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.