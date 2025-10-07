Así está el cuadro de cuartos del Mundial sub-20 tras la victoria de España: cruces y próximo rival de la selección

El Mundial sub-20 comienza a avanzar hacia su fase más de decisiva. Con los octavos de final en marcha desde este martes 7 de octubre, algunas selecciones ya han certificado su presencia en la próxima ronda y se sitúan a apenas dos partidos del partido por el título.

España, que accedió a octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros, fue la encargada de inaugurar la primera ronda eliminatoria. 'La Rojita', que había quedado al filo del abismo antes de su victoria ante Brasil, consiguió apear de la competición a toda una primera de grupo como Ucrania para certificarse como primera selección clasificada en cuartos.

Una vez alcanzada la antepenúltima ronda, España se enfrentará ante el ganador del cruce entre Colombia y Sudáfrica, que se disputará este miércoles 8 de diciembre a las 21:30 horas (CET). Chile, México, Argentina y Nigeria completan la parte alta del cuadro.

El último partido de la parte baja, que pondrá el broche a los octavos de final, medirá a Marruecos, primera del grupo de España, contra Corea del Sur en la madrugada del viernes 10 al sábado 11 de octubre. Una vez conocido al ganador, la competición dará paso a los cuartos de final.

¿Cómo están los cuartos de final del Mundial sub-20 tras la victoria de España?

Parte alta España vs Colombia o Sudáfrica

vs Colombia o Sudáfrica Chile o México vs Argentina o Nigeria Parte baja Paraguay o Noruega vs Japón o Francia

Estados Unidos o Italia vs Marruecos o Corea del Sur

¿Qué cruces quedan por disputarse en los octavos de final del Mundial sub-20?

08/10. Chile vs México: 01:00 horas (CET)

08/10. Colombia vs Sudáfrica: 21:30 horas (CET)

08/10. Argentina vs Nigeria: 21:30 horas (CET)

09/10. Japón vs Francia: 01:00 horas (CET)

09/10. Paraguay vs Noruega: 01:00 horas (CET)

09/10. Estados Unidos vs Italia: 21:30 horas (CET)

10/10. Marruecos vs Corea del Sur: 01:00 horas (CET)

¿Dónde ver el Mundial sub-20 por TV y online en España?

En España, el Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.

