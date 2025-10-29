Así está el cuadro de cuartos del Mundial sub-17 femenino tras la eliminación de España ante Francia en la tanda de penaltis

El Mundial sub-17 femenino sigue avanzando hacia su fase más decisiva. Con los octavos de final dando sus últimos coletazos, cada vez son más las selecciones que han confirmado su presencia en la antepenúltima ronda del torneo intercontinental.

Los cuartos de final del Mundial sub-17 femenino abrirán el telón el próximo sábado 1 de noviembre. La selección encargada de abrir el telón será Brasil, que medirá sus fuerzas ante la ganadora del cruce entre Canadá y Zambia. Ese mismo día llegará el turno de la vigente campeona Corea del Norte, que espera a Japón o a Colombia.

España, que accedió a la fase final como líder destacada de su grupo, cayó cruelmente ante Francia en la tanda de penaltis. Las galas saldrán a escena el próximo domingo 2 de noviembre, momento en el que medirá sus fuerzas ante Países Bajos y, en caso de acceder a la siguiente ronda, se enfrentarán ante la ganadora del cruce entre México e Italia.

¿Qué selecciones están clasificadas para los cuartos de final del Mundial sub-17 femenino?

Parte alta Brasil vs China: 3-0

vs China: 3-0 Canadá vs Zambia

Corea del Norte vs Marruecos: 6-1

vs Marruecos: 6-1 Japón vs Colombia Parte baja España vs Francia : 0-0 (4-5 en penaltis)

: 0-0 (4-5 en penaltis) Estados Unidos vs Países Bajos: 1-2

México vs Paraguay: 1-0

vs Paraguay: 1-0 Italia vs Nigeria: 4-0

¿Cómo quedan los cuartos de final del Mundial sub-17 femenino?

Parte alta Brasil vs Canadá o Zambia

Corea del Norte vs Japón o Colombia Parte baja Francia vs Países Bajos

México o Paraguay vs Italia

¿Cuáles son los posibles cruces en cuartos de final del Mundial sub-17 femenino?

Brasil o Canadá/Zambia vs Corea del Norte o Japón/Colombia

España/Francia o Países Bajos vs México/Paraguay o Italia

¿Dónde ver el Mundial sub-17 femenino por TV y online en España?

En España, los partidos de la selección española en el Mundial sub-17 femenino 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.