El CSD se pronuncia sobre las diferencias entre Barça y selección por Lamine

Lamine Yamal ha quedado desafectado de la convocatoria con la Selección de España para el parón de noviembre tras ser intervenido de su pubalgia en un proceso poco invasivo. La decisión de seguir este tratamiento fue del Barça, tras consultar con un especialista belga, y desde la selección se ha lamentado públicamente que el club catalán no comunicara con antelación esta decisión.

Este capítulo se une a la novela que comenzó en septiembre, cuando Hansi Flick se quejó de la gestión de minutos del de Rocafonda por parte de Luis de la Fuente. Ahora, el presidente de Consejo Superior de Deportes (CSD), se ha pronunciado para rebajar la tensión.

Lamine Yamal y Nico Williams, amigos y ambos aquejados de pubalgia / EFE

Uribes, consciente de la importancia de Yamal con club y selección

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, dijo este miércoles que su "contribución" en el caso de Lamine Yamal podrá ser "para ayudar" a que se entiendan todas las partes aunque admitió que hay que "tener tranquilidad". De hecho, el dirigente puso énfasis en la necesidad de "reconducir la situación", así como en la importancia que tiene que tener que "el jugador sepa que tiene que jugar en el Barcelona y la selección y que haya más comunicación entre todos y pensar en el interés de todos, que es compatible".

"Creo que el presidente de la federación de fútbol ha templado gaitas y tenemos entre todos que ayudar a normalizar y tranquilizar las cosas. El seleccionador lo ha hecho también y creo que el jugador tiene que jugar en el Barcelona y en la selección. Mi contribución será en la medida que pueda ayudar a que nos entendamos todos", comentó Uribes, tras recibir a las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas en el Consejo Superior de Deportes.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes / EFE

De esta manera, el máximo dirigente del ente gubernamental encargado de los deportes en España, aboga por la comunicación, el diálogo y el respeto en un caso que ha tenido tres capítulos distintos en tres fechas 'FIFA' disputadas hasta el momento en esta campaña. Además, la gestión de la pubalgia de la estrella culer no es un hecho sin importancia, pues tanto su equipo como el combinado nacional deberán contar con su mejor versión para conseguir los objetivos que se propongan, en un año en el que hay Mundial a final de temporada.