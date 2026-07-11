España recupera la corona del Europeo sub-19 bajo la batuta de Xavi Espart

Las selecciones españolas invitan al disfrute. Da igual la categoría o la modalidad. Mientras la absoluta sueña con la segunda estrella, las sub-19 han completado un doblete que explica el buen trabajo que se hace en todas las categorías. Los de Paco Gallardo siguieron el ejemplo de las de David Aznar y también derrotaron a Alemania. Hugo López adelantó a La Rojita al borde del descanso y, tras el intermedio, Mario Rivas cerró la conquista del Europeo tras rematar una jugada a balón parado. Adiós a la decepción del año pasado, cuando Países Bajos se llevó la gloria continental.

Final Europeo España-Alemania s19 Europeo Sub-19 final España 2 0 Alemania Alineaciones España Manu González; Fortea, Mario Rivas, Cuenca, Jorge Salinas; Xavi Espart (Dilan Zárate, min. 73), Quim Junyent (Antañón, min.73), Thiago Pitarch (Anxo, min. 88); Morante, Yáñez (Diallo, min. 64) y Hugo López (Sergio Esteban, min. 64). Alemania Hellstern; Nink (Engelns, min.64), Schmetgens, Erlein, Pedrosa; Mamuzah, Catovic, Culbreath; Reimers (Fields, min. 59), Onyeka y Stange (Tiago Poller, min.64).

Goles en momentos clave

La final fue un de los grandes clásicos del fútbol europeo. Un partido que, por edad, podrían jugar Lamine o Cubarsí. Un duelo entre gigantes que quieren construir su futuro en base a jugadores como Otto Stange (máximo goleador del torneo con Morante) o Hugo López, quienes tuvieron las ocasiones más claras para sus equipos en la primera mitad. El delantero del Villarreal acertó al borde del descanso para aprovechar un rechace tras un disparo al palo de Yañez.

Xavi Espart fue el gran timonel de España sub-19 en el torneo. / RFEF

Tanto ratonero de un ariete que minutos antes se inventó una parábola que se fue al larguero cuando buscaba uno de los tantos del Europeo. El 1-0 fue la culminación de una primera parte trabajada en la que Alemania salió con la lección aprendida de la fase de grupos, cuando fue superada con claridad por los de Paco Gallardo. El plan fue aguantar bien en el bloque bajo para salir en tromba.

La táctica estuvo a punto de funcionar en un par de ocasiones que finalizó Otto Stange, quien obligó a dar lo mejor de sí a la pareja de centrales formada por Cuenca y Mario Rivas. Estuvo atento Manu González a los dos giros con disparo final del delantero del Hamburgo. Supo España transitar y tener la paciencia necesaria para encontrar las vías de agua de Alemania por medio de hombres como Thiago Pitarch, Quim Junyent, MVP del torneo (ex de La Masia que acaba de fichar por el Almería) o el omnipresente Xavi Espart.

Portería inmaculada

La segunda mitad empezó de la mejor manera posible para la sub-19. Logró el segundo a través del balón parado que había desperdiciado en el primer acto. Yañez puso un centro exquisito para que Mario Rivas, su compañero en el Real Madrid, asestase un testarazo limpio y seco para batir a Hellstern. Con el 2-0, Alemania dio un paso adelante. Hizo lo que se esperaba de una selección que quiere ganar una final.

Manu González, portero del Betis, no concedió un solo gol en el torneo. / UEFA

Liberada del conservadurismo, aprovechó la salida de Xavi Espart, sin el que España perdió el control del partido. El bético Manu González mantuvo su imbatibilidad blocando un disparo cruzado de Fields que se quedó en la línea. Como si tuviera un imán para evitar que entrase después de girar hasta el infinito. La suerte del campeón.

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Fields, la perla del Hoffenheim, fue un auténtico agitador. Por el otro flanco, Culbreath obligó a la sub-19 a apretar los dientes. Manu González tiró de firmeza para frustrar los intentos de Alemania, que terminó perdiendo la paciencia ante una España que supo sufrir para reconquistar el cetro continental. La vuelta a una dulce rutina ganadora.