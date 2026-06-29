Critican el rol de Pedri en la Selección: "Se comunica mucho mejor con sus compañeros en el Barça que con estos"

La selección española está en dieciseisavos de final pese a las dudas en torno al juego del equipo. Salvo los primeros 30 minutos contra Arabia Saudí, España no ha maravillado con su fútbol, como sí hizo en la Eurocopa de 2024. Pedri, llamado a mover la batuta de la 'Roja', ha pasado desapercibido en la fase de grupos. "Pedri en el Barcelona se comunica mucho mejor con sus compañeros que con estos", analiza Quique Setién en el programa 'Carrusel Canalla'.

El exentrenador azulgrana ha criticado el rol del canario en el juego de Luis de la Fuente, donde interviene mucho menos que a las órdenes de Hansi Flick. En el primer encuentro del Mundial, incluso, actuó como mediapunta, alejado de la base de la jugada. Su posición adelantada cortocircuitó a la Selección, que no encontró soluciones a la defensa encerrada de Cabo Verde.

Pese a que Pedri regresó a su demarcación predilecta y ganó protagonismo en la cómoda victoria ante Arabia Saudí, su participación contra Uruguay ha vuelto a dejar dudas, hasta el punto de que el seleccionador lo sustituyó en el minuto 60 con el partido por decidirse.

"A Rodri, Fabián o jugadores que pueden jugar en esa posición les falta precisión para filtrar pases en espacios tan reducidos cuando los rivales se encierran", dictamina el preparador cántabro, que también criticó la falta de fluidez de los laterales: "Llorente y Cucurella tampoco entienden demasiado bien la posición. Llegan, pero les cuesta encontrar los pases y los espacios, porque juegan diferente en sus clubes. Son mecanismos que no puedes cambiar de la noche a la mañana".

La selección española afronta el tramo decisivo del Mundial, pues este jueves 2 de julio a las 21 horas tiene el primer partido de las eliminatorias, contra Austria en los dieciseisavos de final. Para cumplir con el objetivo de la segunda estrella, es clave que Pedri tenga contacto con el balón y rompa con sus pases filtrados los entramados defensivos de los rivales de España, que optan en la mayoría de las ocasiones por esperar en bloque bajo.