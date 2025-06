Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal: "Dejadle crecer con tranquilidad"

En la previa de la final de la UEFA Nations League entre Portugal y la selección española, el futbolista luso que compareció en rueda de prensa fue el capitán: Cristiano Ronaldo. El delantero, a sus 40 años, fue titular en las semifinales contra Alemania y anotó el primer tanto para su selección en el 1-2 definitivo.

En la rueda de prensa, el nombre que más se repitió fue el de Lamine Yamal, con quien ya le comparan, pero Cristiano reconoció que no es con él con quien deben hacerlo. "Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Jugamos un equipo contra otro. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar", dijo.

Además, el delantero hizo un llamamiento a la calma al respecto del futbolista del Barça: "El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejéis al chico crecer por el bien del fútbol. Dejadle crecer con tranquilidad y quitarle presión. Vosotros le podéis ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta".

Evidentemente, a Ronaldo también le preguntaron por el Balón de Oro. A pesar de no decir quién es su favorito, sí dio pistas sobre sus preferencias. "Me gusta dar consejos a quien quiera escuchar, pero en privado, cara a cara. En mi opinión debería ganar el Balón de Oro quien destaca y gana la Liga de Campeones. Pero no hay un consenso. Yo no creo mucho en los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad. Pero el niño (Lamine) tiene posibilidades... Son un poco irrelevantes porque no hay un consenso al 100%", añadió.