Cristiano Ronaldo: "Voy a dejarlo cuando yo quiera"

Cristiano Ronaldo marcó ante Croacia su primer gol en una fase de grupos en un Mundial. El jugador, de 41 años, quiere seguir haciendo historia clasificando a Portugal para los cuartos de final en el duelo ibérico de Dallas ante España.

Cristiano afirmó que "estamos aquí para llegar lejos, hemos tenido una experiencia bonita, varios equipos importantes han sido eliminados, estamos preparados para medirnos a un equipo muy difícil".

Sobre su preparación y edad apuntó que "nos hemos entrenado y he dado lo máximo para lograr las metas con nuestra mejor nuestra forma física. Voy a dejarlo cuando yo quiera. Hay que centrarnos en jugar bien el lunes y luego ya veremos lo que pasa".

Este torneo es especial para Portugal: "Llevamos una pulsera en homenaje a Diogo Jota (fallecido) , nos permite reflexionar más allá de la cancha, es algo muy extraordinario, esta Copa del Mundo la recordaré de una forma especial en el aspecto emocional".

Para Cristiano Ronaldo, "es un honor representar al país y poder vencer. Cada encuentro es como si fuera el primero. Queda muy presente en mi corazón. Todo lo que ha ocurrido en Venezuela, el partido con Colombia ha sido emocionante, es bonito estar aquí, pero solo ganará una sola selección. Lo más importante es vivir esta experiencia".

En referencia a las críticas fue contundente:"No vale la pena prestar atención a todas las opiniones, no dejo que me afecten, la afición siempre está a mi lado, lo demás es basura".

"El fútbol me lo ha dado todo"

Cristiano no cree que deba ganar este Mundial como guinda a su carrera porque "no me falta nada, la vida ha sido muy generosa conmigo, a nivel personal, no seré más Cristiano por ganar la Copa del Mundo o no. Solo una selección ganará. Debemos pensar en mañana y reflexionar cada día. No me dejaré llevar por las críticas que me hacen constantemente". Solo tiene en mente el gol y "si tengo la ocasión de meterla, intentaré que vaya dentro. De todo corazón, creo que vamos a conseguir la victoria".

Cristiano Ronaldo no piensa en que quizá sea su último partido en Mundial: "Ya llegará el día, te voy a ser sincero, de aquí saldrá Cristiano con la conciencia tranquila, mil por mil, el fútbol me ha dado todo lo que quería, no jugué tantos años por necesidad, es por la pasión, juego porque me encanta jugar a fútbol, seré feliz igualmente. No siento la obligación de ganar. Que sea lo que Dios quiera. No estoy tan mal. He hecho tres goles, algunos han hecho más, pero estoy contento".

Sentimiento hacia España

"Tengo mucho cariño por España, es mi sangre casi española, algunos de mis amigos son españoles, tengo negocios allí, España siempre es candidata para ganar. Ellos ya han ganado esta competición, aunque estamos en un torneo diferente. Es un gran partido y me encanta jugar porque tengo un buen recuerdo. Son duelos equilibrados. Quién tenga los mejores detalles ganará. Tengo el 'feeling' de que vamos a ganar", afirmó.

El luso entiende que "España siempre es una selección de mucho talento, son muy buenos, desde 2004 la veo candidata a ganar lo que sea, hay que correr y tener coraje como la única manera para ganar".

Consejo a Lamine Yamal

También tuvo palabras referidas al duelo generacional con Lamine, de quien comentó que "tiene mucho futuro, no vi ningún partido de España, solo un poco ante Cabo Verde, es un jugador con futuro, lo está haciendo bien y con futuro brillante, veo siempre España como un todo, va a ser muy duro".

Su consejo fue que "cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga de fútbol, si sigues a la crítica estás perdido, algunas son constructivas y algunas son para intentar matarte. En su caso, se debe habituar lo más rápido posible si quiere una carrera larga. Debe enfocarse en lo que le gusta, la pasión de la gente, del estadio. Aprendí a estar pegado a la gente hacia la gente que sienta pasión".

"Será mi último Mundial, pero ojalá no se mi último partido y me podáis seguir matando", concluyó con una sonrisa.