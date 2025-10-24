Costa de Marfil - España: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino 2025 gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Costa de Marfil este sábado 25 de octubre en la pista 1 de la Mohammed VI Football Academy de Marruecos para disputar el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino 2025. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

'La Rojita' aterrizaba en Marruecos con la intención de quitarse la espinita tras la amarga derrota ante Corea del Norte en la final de la edición anterior y, por el momento, avanza en firme para conseguir este objetivo. Las exhibiciones ante Colombia (4-0) y Corea del Sur (5-0) permitieron a la selección nacional confirmarse como una de las 16 mejores del torneo sin necesidad de disputar el último partido.

La última rival de la selección española en la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino será Costa de Marfil, que viene de cosechar una dolorosa derrota ante Colombia (0-3). Las elefantas todavía tienen opciones de acceder a la siguiente ronda, pero todas ellas pasan por batir a un rival que hasta la fecha se ha mostrado intratable.

España ya está en los octavos de final del Mundial sub-17 / @SEFutbolFem

Una vez finalizada su andadura en la fase de grupos, España ya puede comenzar a hacerse una idea de quién será su próxima rival en el torneo intercontinental. Si no se le escapa la primera posición del grupo - algo que se antoja prácticamente imposible-, 'La Rojita' se enfrentará en octavos a Canadá o a Francia, las potenciales segundas clasificadas del grupo D.

¿A qué hora juega España contra Costa de Marfil en el Mundal sub-17 femenino?

El partido entre España y Costa de Marfil, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino, se disputará este sábado 25 de octubre a las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Costa de Marfil - España gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial sub-17 femenino entre España y Costa de Marfil se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.