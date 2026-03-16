Cornellà gana enteros para albergar el España - Egipto

Con la cancelación oficial de la UEFA a la Finalissima entre la selección española y Argentina, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue trabajando para agendar partidos durante la ventana de encuentros de selecciones durante el mes de marzo. Este lunes ya se confirmó que la 'roja' se medirá ante Serbia en un encuentro que se disputará en el Estadio de la Cerámica (Villarreal) el viernes 27.

En este sentido, la RFEF sigue trabajando en encontrar otro partido amistoso y la opción de que la selección española lo dispute contra Egipto en el RCDE Stadium (Cornellà) gana enteros. La selección africana anunció que aceptaba la propuesta de España, después de que se anulase el partido entre ambos combinados en Doha.

En un primer momento, estaba estipulado para el día 30 y, de esta manera, se gana un día para que los egipcios puedan viajar con más tranquilidad desde Jeddah, donde se miden a Arabia Saudí el viernes 27, el mismo día que los de Luis de la Fuente se verán las caras con Serbia.

El RCDE Stadium no es la única opción que contempla la RFEF en estos momentos para cerrar el segundo amistoso. Sin embargo, en estos momentos, es el escenario que más consenso genera entre todas las partes implicadas. Se trata de un gran estadio, cerca de una gran ciudad y con un viaje cómodo para gran parte de los jugadores que ya se puedan quedar en casa tras disputar este partido. Además, desde el seno de la Federación, se guarda un buen recuerdo del último amistoso en el campo del Espanyol: fue contra Albania el 26 de marzo de 2022 con victoria para la 'roja' por 2-1.