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SELECCIÓN ESPAÑOLA

Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo

Sigue en vivo hoy el anuncio de los 26 futbolistas que representarán a la Roja en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

Luis de la Fuente, seleccionador español

Luis de la Fuente, seleccionador español / Pablo García/RFEF

Jordi Carné

Jordi Carné

La selección española arranca hoy lunes 25 de mayo su camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente anuncia la lista de 26 jugadores que representarán a la Roja en la próxima edición de la Copa del Mundo. Sigue en directo en SPORT la convocatoria de España.

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