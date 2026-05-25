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SELECCIÓN ESPAÑOLA
Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo
Sigue en vivo hoy el anuncio de los 26 futbolistas que representarán a la Roja en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá
La selección española arranca hoy lunes 25 de mayo su camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente anuncia la lista de 26 jugadores que representarán a la Roja en la próxima edición de la Copa del Mundo. Sigue en directo en SPORT la convocatoria de España.
Una Selección blaugrana
Se espera una amplia representación del FC Barcelona en la lista de la Roja para el Mundial 2026. Fermín López se perderá la cita por lesión, pero De la Fuente convocará a los fijos Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. El genio de Rocafonda progresa adecuadamente de la lesión muscular que le ha impedido jugar con el Barça en el último mes de competición y difícilmente estará al 100% el día del debut, pero el seleccionador le esperará.
También dejó entrever De la Fuente que Gavi "se ha ganado" su regreso al combinado. Joan Garcia y Eric Garcia se encuentran entre las principales dudas de la convocatoria.
Día muy importante para la Roja.
Lista de De la Fuente
¡Buenos días! Feliz lunes. En este directo de SPORT podrás seguir minuto a minuto la convocatoria de la selección española para el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.
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