Convocatoria de España para el Mundial 2026: lista de Luis de la Fuente y última hora de la Selección, en directo

Una Selección blaugrana

Se espera una amplia representación del FC Barcelona en la lista de la Roja para el Mundial 2026. Fermín López se perderá la cita por lesión, pero De la Fuente convocará a los fijos Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. El genio de Rocafonda progresa adecuadamente de la lesión muscular que le ha impedido jugar con el Barça en el último mes de competición y difícilmente estará al 100% el día del debut, pero el seleccionador le esperará.

También dejó entrever De la Fuente que Gavi "se ha ganado" su regreso al combinado. Joan Garcia y Eric Garcia se encuentran entre las principales dudas de la convocatoria.