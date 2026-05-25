Convocatoria oficial de España para el Mundial 2026: la lista de 26 jugadores de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha anunciado este lunes 25 de mayo la convocatoria de la selección española para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El técnico riojano ha facilitado en el 'Espacio Movistar' del Edificio Telefónica, situado en la Gran Vía de Madrid, la lista de 26 futbolistas que representarán a La Roja en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Como se esperaba, el FC Barcelona tiene una amplia representación en la convocatoria. Fermín López se perderá la cita por lesión, pero De la Fuente ha convocado a los fijos Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal y también a Gavi , que "se lo ha ganado", Joan Garcia y Eric Garcia. Premio más que merecido para ocho futbolistas que han completado una gran temporada en el campeón de Liga.

Lamine progresa adecuadamente de la lesión muscular que le ha impedido jugar con el Barça en el último mes de competición y difícilmente estará al 100% el día del debut, pero el seleccionador ha dejado muy claro en todo momento que le esperará el tiempo que haga falta. Podría perderse los primeros dos partidos y jugar contra Uruguay para llegar a una hipotética fase de eliminatorias en perfectas condiciones físicas.

De la Fuente ha notificado también los jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio: Marc Bernal, Javi Rodrígiez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra.

Cabe recordar que el debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta. España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí y Uruguay.

La convocatoria de España para el Mundial

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia.

Defensas: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Americ Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro.

Centrocampistas: Pedri, Rodrigo, Fabián, Zubimendi, Gavi, Baena, Mikel Merino.

Delanteros: Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yéremy Pino, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Ferran Torres, Víctor Muñoz.