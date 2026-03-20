Lista de convocados de Luis de la Fuente con España para el último parón de selecciones antes del Mundial de 2026

La selección española anunció este viernes la convocatoria de Luis de la Fuente para el último parón antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Cancelada la Finalissima contra Argentina, El combinado nacional se enfrentará a Serbia en La Cerámica (27 de marzo) y ante Egipto en el RCDE Stadium (31 de marzo) para ultimar la preparación de la gran cita del verano. Y lo hará con Joan Garcia.

El portero del FC Barcelona era la gran incógnita de la lista de De la Fuente de este viernes. El de Sallent, que está completando una extraordinaria temporada en el Spotify Camp Nou, hizo saltar las alarmas en los últimos compases de la eliminatoria de Champions League contra el Newcastle, pero el club blaugrana emitió un comunicado pocas horas después, tras las pertinentes pruebas médicas, para dejar claro que el arquero no sufre lesión y, por consiguiente, estaba a disposición del seleccionador. De la Fuente lo quiere ver de cerca... aunque también llamó a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Además de Joan Garcia y los fijos del Barça en la Selección (Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín y Ferran Torres), los azulgranas Eric Garcia y Marc Bernal también tenían opciones de entrar en escena en la última ventana previa al Mundial. El de Martorell es, sin ninguna duda, uno de los mejores centrales españoles del momento, aunque las molestias musculares que viene arrastrando recientemente han impedido su presencia en la convocatoria.

Bernal, por su parte, también había hecho muchos méritos para ser citado por Luis de la Fuente. En las últimas semanas, el centrocampista de Berga ha dado un paso adelante en su paulatino regreso a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla y ha aprovechado la baja de Frenkie de Jong para asentarse en el once de Hansi Flick. Su momento en 'La Roja', sin embargo, deberá esperar. A sus 18 años, tiene toda la carrera por delante para jugar con la absoluta. Estará con la sub-21 en esta ventana internacional.

Las principales novedades de la lista

Con bajas importantes como Fabián, Mikel Merino, Nico Williams, Samu Omorodion, Marc Pubill o Pablo Barrios además de la mencionada de Eric Garcia, las caras nuevas de la convocatoria de España a tres meses del Mundial son Joan Garcia. Cristhian Mosquera, Carlos Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz. Pedri regresa a la lista tras perderse por lesión los partidos de clasificación para el Mundial ante Georgia y Turquía.

Solo hay un futbolista del Real Madrid, Dean Huijsen, en un elenco de futbolistas en la que destacan algunas ausencias como Dani Carvajal en el lateral derecho, Le Normand y Vivian en el centro de la zaga, Aleix Garcia y Moleiro en la medular y Jorge de Frutos y Marco Asensio en ataque. Veremos si alguno de ellos logra finalizar bien la temporada para convencer al seleccionador.

La convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos contra Serbia y Egipto

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia.

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella y Cristhian Mosquera.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín López.

Delanteros: Barrenetxea, Álex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Ferran Torres y Yéremy Pino.

España empezará su andadura en el Mundial el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luis de la Fuente y los suyos intentarán llegar a su partido de debut en el torneo más prestigioso del mundo del fútbol en las mejores condiciones posibles. Los amistosos frente a Serbia y Egipto no tendrán la exigencia competitiva de la Finalissima ante Argentina, pero serán tests importantes.