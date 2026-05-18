La convocatoria de España para el Mundial de 2026: fecha, lugar y donde ver la convocatoria de Luis de la Fuente

Queda menos de un mes para que el Mundial dé el pistoletazo de salida y la expectación por ver la lista final de Luis de la Fuente es máxima. La RFEF ha confirmado este lunes por la mañana que la convocatoria definitiva saldrá a la luz el próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica, situado en la Gran Vía madrileña.

Allí, el de Haro dará a conocer en rueda de prensa a los 26 elegidos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para buscar la ansiada segunda estrella. Cabe recordar que, hace unos días, el cuerpo técnico ya avanzó una prelista de 55 futbolistas que dejó entrever alguna que otra ausencia destacada.

En este mismo acto, De la Fuente también notificará qué jugadores acudirán como apoyo para reforzar los entrenamientos del combinado nacional. Este grupo estará con el equipo hasta el amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor el 4 de junio, y, salvo lesión grave de última hora de algún compañero, no viajarán a la cita mundialista.

Posteriormente, España disputará un segundo amistoso contra Perú ya en territorio americano; concretamente, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el 8 de junio. Finalmente, el esperado debut de la Roja tendrá lugar el día 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).

Los mundialistas del Barça

En clave Barça hay varias certezas y dudas sobre qué jugadores disputarán el Mundial. Una de las realidades seguras es la de Lamine Yamal, quien, salvo complicación de última hora con su lesión, encabezará la lista en su primer Mundial con tan solo 18 años. Además del de Rocafonda, tendrían el billete prácticamente asegurado Eric Garcia, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Ferran Torres. Fermín, por su fractura en el quinto metatarsiano, será baja de última hora.

Lamine Yamal durante el último amistoso ante Egipto / Alberto Estevez / EFE

Otros nombres generan más incertidumbre. Es el caso de Joan Garcia, que debutó en la última ventana internacional y ha completado una enorme campaña, pero que se enfrenta a una altísima competencia en la portería. También está el caso de Gavi; a pesar de haberse perdido gran parte del curso por lesión, el andaluz ha recuperado protagonismo en el tramo final de la temporada y entra de lleno en los planes de Luis de la Fuente.

Gerard Martín también ha firmado un gran año como central, pero tiene muy complicado estar en la cita mundialista debido a la enorme competencia en la zaga. Por otro lado, Balde, además de haber encadenado varias lesiones, no solo tiene por delante a Cucurella y Grimaldo en el lateral izquierdo, sino también a Sergio Gómez.

Podréis seguir la rueda de prensa en directo, el minuto a minuto del evento y todas las reacciones de los protagonistas aquí en SPORT.