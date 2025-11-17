El contundente mensaje de Santi Cañizares a la Selección Española: "Sería un fracaso estrepitoso no ir al Mundial con estos rivales"

La selección española es una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial. Hasta el momento, los datos del equipo son muy positivos: acumulan cinco victorias en cinco partidos, con 19 goles a favor y ninguno en contra, y encadenan 30 encuentros oficiales consecutivos sin perder.

El fin de semana, España logró un contundente triunfo contra Georgia, imponiéndose por 4-0 gracias a dos goles de Oyarzabal, uno de Zubimendi y otro de Ferran Torres. El próximo martes, el combinado nacional se enfrentará a Turquía, buscando una victoria que le permita asegurar matemáticamente su clasificación al Mundial.

Santi Cañizares, en 'El partidazo de COPE', hizo referencia a las palabras de Siro sobre la calidad de los jugadores de la selección española, algo con lo que coincide plenamente: "Siempre ha tenido jugadores muy buenos y ha podido elegir. Hay jugadores de todo tipo, pero es que juntos son mucho mejores. Si tú sumas las condiciones de todos, te da para un 8,5. Es un 10, ya que los mejora".

El exfutbolista explicó que, aunque no todos los jugadores del combinado nacional han ganado títulos con sus clubes, ya que "no todos juegan en grandes clubes, ni están en finales de Champions o ganan Ligas", sí cuentan con el reciente título de la Eurocopa.

Además, destacó que cuando España ganó dos Eurocopas y un Mundial, el equipo estaba lleno de "grandísimos jugadores" y pertenecía a una "hornada brutal" difícilmente superable.

Sobre los últimos encuentros, el exguardameta comentó que vencer a Bulgaria y Georgia no es especialmente complicado, pero aun así supone un éxito, considerando cómo ha llegado el equipo a estas citas. Lo que sí sería "un fracaso estrepitoso es no ir al Mundial con estos rivales".

Santi Cañizares resaltó las estadísticas "brutales" de la selección, que están ayudando a crecer a jugadores que no son titulares, y se mostró muy esperanzado con el rendimiento del equipo: "Creo que todo tiene un mérito enorme y ahora mismo somos, de largo, la selección más en forma que hay en el mundo".