El consejo de Ferran Torres a Lamine

España prepara el partido de este sábado contra Georgia, en el que puede obtener el billete para el Mundial 2026. Antes de poner rumbo a Tiflis a las 15 horas, Ferran Torres ha comparecido en una rueda de prensa para explicar sus sensaciones de cara al encuentro y para anunciar el patrocinio entre la Selección y Old Spice.

El futbolista del Barça ha dado un consejo a Lamine Yamal para que se recupere de la pubalgia que viene arrastrando en las últimas semanas. "Tratamiento y gimnasio, lo básico", recomendó el 'Tiburón', que apunta a sustituir al futbolista de Rocafonda en el duelo contra Georgia de este sábado a las 18 horas.

Pese a que la ausencia del 10 azulgrana puede afectar a la capacidad ofensiva de la 'Roja', Ferran confía en los futbolistas citados por Luis de la Fuente para solventar los compromisos en Tiflis y en La Cartuja contra Turquía. "No me sorprende que la primera pregunta sea sobre Lamine. Aquí venimos los jugadores disponibles. El míster decidirá y nosotros daremos nuestra mejor versión", explicó el jugador de Foios.

El lío entre la selección española y el Barça por Lamine se remonta al pasado mes de septiembre. El extremo de 18 años jugó más de 150 minutos entre los dos partidos con la 'Roja', pese a que estaba renqueante. Esta lesión lo alejó tres semanas de los terrenos de juego antes de sufrir nuevas molestias en el pubis, que le hicieron perderse el duelo contra el Sevilla y el parón de octubre con España.

Ahora, cuando ya parecía recuperado, tras disputar seis partidos consecutivos como titular, la Selección se vio obligada a prescindir de él, porque el Barça, antes de la concentración en Madrid, le sometió a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia que lo aparta de los terrenos de juego entre siete y diez días. El combinado nacional manifestó su malestar con el club catalán, pues no supieron nada del tratamiento hasta el pasado lunes por la noche, cuando Lamine llegó a la Ciudad Deportiva de Las Rozas.