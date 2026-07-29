Confirmado en el BOE: España lanza una nueva moneda de 5 euros con el logo del Mundial y el rostro de Felipe VI para celebrar la segunda estrella

La selección española se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio. Un acontecimiento histórico que quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados. También quedará reflejada en una moneda de colección. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión de una pieza conmemorativa.

La fabricación correrá a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que pondrá en circulación un máximo de 50.000 unidades. Aunque su valor facial será de cinco euros, se comercializará como una moneda de colección con un precio de venta de 60,33 euros, sin incluir el IVA.

Un diseño especial

El diseño de la moneda combinará elementos institucionales y deportivos. En el anverso aparecerá el retrato del rey Felipe VI junto a la inscripción "FELIPE VI REY DE ESPAÑA" y el año de acuñación, 2026, todo ello enmarcado por un borde decorativo de perlas.

Por su parte, el reverso estará dedicado íntegramente al éxito de la selección. En la parte superior figurará el logotipo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que en la zona inferior podrá leerse la inscripción "CAMPEONES DEL MUNDO", en homenaje al triunfo conseguido por el combinado nacional.

La decisión responde al impacto que tuvo la victoria de España tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Desde el Gobierno se considera que el título mundial representa un motivo de orgullo colectivo y un reconocimiento al trabajo, el talento y el esfuerzo de una generación de futbolistas que ha vuelto a situar al país en lo más alto del fútbol internacional.

La selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó su segunda estrella tras derrotar por 1-0 a Argentina en una final muy igualada. El único tanto del encuentro llegó en la prórroga gracias a Ferran Torres, que se convirtió en el gran héroe de una noche histórica para el deporte español.

Ya se lanzaron monedas conmemorativas

En los últimos años también se lanzaron monedas especiales para conmemorar otros logros de las selecciones nacionales, como la conquista del Mundial femenino y el triunfo en la Eurocopa de 2024.

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Al tratarse de una moneda de colección, no estará destinada al uso cotidiano como medio de pago. Su distribución se realizará a través de la tienda oficial de la Real Casa de la Moneda y está previsto que se agoten rápidamente.