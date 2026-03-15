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Comunicado oficial de la UEFA: Se cancela la Finalissima por el inmovilismo argentino
La UEFA confirma la cancelación del partido entre España y Argentina tras no encontrar una fecha viable con la federación argentina, debido a conflictos logísticos y de calendario
La esperada cita entre España y Argentina salta por los aires de forma definitiva. La UEFA confirma la cancelación del torneo tras fracasar todas las vías de negociación con la federación albiceleste para encontrar una fecha alternativa. El conflicto político en Catar, sede inicialmente prevista para el 27 de marzo, obliga a suspender un duelo que enfrentaba a los campeones de la Eurocopa y la Copa América en la cumbre del fútbol mundial.
La organización europea agota todas las opciones posibles para salvar el espectáculo en tiempo récord. El organismo propone trasladar el choque al Santiago Bernabéu manteniendo el calendario original, pero la Asociación del Fútbol Argentino rechaza de plano esta salida. Los dirigentes sudamericanos mantienen una postura inflexible durante las conversaciones, dificultando cualquier tipo de consenso técnico para "reubicar un partido" de estas dimensiones en suelo madrileño.
El Bernabéu se queda sin duelo de campeones
La tensión aumenta cuando Argentina tumba también la propuesta de una eliminatoria a doble partido. La idea de jugar en Madrid este marzo y devolver la visita en Buenos Aires antes de 2028 no convence a los campeones del mundo. La UEFA intenta incluso pactar una sede neutral en Europa para el 30 de marzo, recibiendo nuevamente una "negativa por respuesta" que bloquea cualquier avance logístico en las últimas horas.
El Real Madrid y la Federación Española muestran una disposición absoluta para facilitar el montaje del evento en Chamartín. El club blanco pone sus instalaciones de vanguardia al servicio del torneo con un margen de maniobra mínimo. Sin embargo, la contrapropuesta argentina de jugar tras el próximo Mundial resulta inasumible para el calendario nacional, ya que "España no dispone" de huecos libres en su exigente hoja de ruta internacional.
La falta de acuerdo sentencia el trofeo
El último intento de mediación fracasa al chocar con las exigencias temporales de la delegación argentina. La albiceleste comunica su intención de jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que los organizadores consideran totalmente inviable para los intereses de los clubes y las competiciones europeas. Esta falta de flexibilidad termina por "dinamitar el acuerdo" inicial alcanzado en diciembre de 2025 y deja a los aficionados sin el gran duelo.
La UEFA agradece públicamente el esfuerzo del comité catarí y la predisposición del Real Madrid ante una crisis sobrevenida. El trofeo que Argentina levantó en 2022 en Wembley se queda este año sin dueño por causas ajenas a lo estrictamente deportivo. La imposibilidad de encajar las piezas del puzzle competitivo pone un "punto y final" amargo a una colaboración que pretendía ser la gran fiesta del fútbol entre continentes.
Se cancela la Finalissima
No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa
Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo.
Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.
La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región.
La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres.
Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.
La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.
La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada.
Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.
Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.
Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada.
La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso.
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