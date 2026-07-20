¿Dónde comprar la camiseta de España con las 2 estrellas del Mundial? Fecha, precio y cuándo sale a la venta

¡España es campeona del mundo por segunda vez! Después de 16 años de tocar el cielo en Sudáfrica, el equipo español ya puede presumir de una segunda estrella sobre su escudo, algo que le permite entrar en el olimpo del mundo del fútbol de selecciones.

En mitad de la celebración del Mundial en Nueva York, algunos futbolistas del equipo español ya aparecieron durante la celebración con la nueva camiseta de bicampeones. La imagen ha disparado el interés de los aficionados por conseguir una equipación que está llamada a convertirse en una de las más buscadas de la historia del combinado nacional.

¿Cuándo sale a la venta la camiseta de España con dos estrellas?

Adidas ha anunciado que la nueva camiseta oficial estará disponible a partir del próximo 4 de agosto. La equipación podrá adquirirse tanto en los canales de venta de la marca deportiva como en las tiendas oficiales y en distribuidores autorizados. La expectación generada tras el título podría provocar que las primeras unidades, especialmente las tallas más habituales y la versión utilizada por los jugadores, se agoten con rapidez.

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026 / Agencias

Los campeones del mundo podrían lucir nuevamente este diseño durante los actos de celebración previstos en Madrid. La expedición española recorrerá las calles de la capital en autobús y participará en distintos actos institucionales antes de encontrarse con los aficionados en Cibeles.

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¿A qué precio se podrá comprar la camiseta?

Adidas todavía no ha comunicado oficialmente el precio de la camiseta, pero tomando como referencia las equipaciones comercializadas durante el Mundial, se calcula que la versión estándar podría costar alrededor de 100 euros. El modelo ‘Authentic’, confeccionado con características similares al que llevan los futbolistas, rondaría los 150 euros, mientras que la camiseta de manga larga podría alcanzar o superar los 160 euros en los puntos de venta oficiales.