Hasta sus compañeros alucinan con Pedri: "Pasan cosas"

Sin lugar a dudas, Pedro Porro fue uno de los protagonistas del triunfo de España ante Georgia. El lateral se mostró contundente en defensa y muy incisivo en ataque, donde sus centros fueron una de las principales armas del combinado de Luis de la Fuente.

Tras el pitido final, le tocó tomar la palabra: "Muy contento con la victoria. Sobre todo que el equipo estuvo muy bien en todas las facetas del juego. Sabíamos que Georgia era muy buena selección. Teníamos que hacer las cosas bien y vigilar las transiciones. La gente de Elche ha estado espectacular"

Pedro Porro, ante Georgia / Pablo Miranzo / EFE

"Me he sentido muy bien. Cada vez tengo más confianza y ese desparpajo que tengo en el campo va saliendo. Hoy lo principal era ganar, sumar los tres puntos con nuestra gente", afirmó el lateral.

Eso sí, también quiso resaltar el trabajo atrás: "Mi faceta defensiva y la de todos, creo que hemos hecho un trabajo enorme y que el equipo ha estado bien. Dejar la puerta a cero es importante para ganar confianza. Ahora a seguir que tenemos un partido importante el martes".

"Cuando Pedri tiene la pelota siempre pasan cosas"

Otro de los protagonistas fue el goleador, Yeremy Pino, que tampoco ocultó su alegría: "Hemos estado muy bien y hemos tenido las cosas claras desde el principio. Georgia es un gran equipo e iba a jugar a su modelo, con transiciones, pero hemos estado muy bien".

"Fallamos ocasiones, pero también metimos, eso es importante. Los tres puntos se quedan en casa y estamos muy contentos", añadió el extremo.

Al ser cuestionado por su gol, Yeremy quiso destacar a un jugador en particular por su magia: "Cuando Pedri tiene la pelota siempre pasan cosas. Ya había metido dos pases a la espalda. Estaban encerrados y era lo que había que buscar. Estoy muy contento con el nuevo gol".

"Lo importante es que depende de nosotros, siempre ha dependido de nosotros. Hay que ganar confianza. El Mundial es un torneo que queremos conquistar y hay que seguir ganando", concluyó el jugador del Crystal Palace.