Claudia Pina, feliz tras su primer título con la Selección: "Los dos goles han sido como me gustan"

Con dos golazos de Claudia Pina y uno de Vicky López, la Selección de España dirigida por Sonia Bermúdez consiguió imponerse a Alemania por 3-0 en el partido de vuelta de la final de la UEFA Nations League femenina. De esta manera, las españolas sumaron un nuevo título a su palmarés, en la que es su segunda Liga de Naciones y el tercer título de esta generación que se proclamó campeona del mundo en 2023. No obstante, para la entrenadora, sucesora del ciclo de Jorge Vilda y Montsé Tomé, supone el primer galardón al frente del combinado nacional.

Sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano, las primeras reacciones tras el pitido final que certificaba la victoria no tardaron en llegar.

Vicky López celebra con Alexia su gol ante Alemania en la final de la Nations / EFE

Las palabras de Bermúdez y Jennifer Hermoso

Una de las principales protagonistas en esta nueva etapa de Bermúdez era Jennifer Hermoso, que había sido apartada de la Selección tras todo el caso Rubiales. Regresó en el anterior parón y, como no podía ser de otra manera, al finalizar el encuentro compartió unas breves palabras antes de sumarse a la celebración con sus compañeras: "Mi cara de felicidad lo dice todo, volver y ganar en mi ciudad... se me ponen los ojos llorosos. No quiero pensar en nada más que el momento de hoy. Otro título más. Han sido muchos meses de trabajo y todo tiene su recompensa, seguimos siendo el mejor equipo del mundo. Celebrar algo en Madrid me hace mucha ilusión."

Más allá de las declaraciones de la madrileña, la seleccionadora aprovechó los festejos sobre el césped y, mientras las futbolistas que dirige cantaban y bailaban para celebrar la Liga de Naciones, dejó claro que "es un momento para celebrar", así como afirmó que "sabíamos en todo momento que quedaba la vuelta como locales". Además, habló sobre las jugadoras protagonistas y sobre su discurso de antes del partido: "Lo que decía hoy a las jugadoras era que habíamos conseguido mover a muchas personas para venir al campo a verlas. Este equipo es muy ambicioso, tenemos muchas ganas de seguir ganando. Tanto Pina como Vicky como el resto son jugadoras tienen mucha calidad, estamos muy felices."

También habló la gran heroína del partido, Claudia Pina: "Estoy muy contenta porque es mi primer título con la selección. Además, los dos goles han sido como me gustan, desde fuera del área."